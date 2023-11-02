"Вбивають цілі сім'ї": Анджеліна Джолі несподівано висловилася на підтримку Сектору Газа

Актриса назвала Газу в'язницею просто неба, яка існувала два десятиліття. А зараз вона перетворюється на масове поховання.

"Це навмисне бомбардування населення, яке потрапило в пастку, якому нікуди бігти. Газа була в'язницею просто неба майже два десятиліття і швидко перетворюється на масове поховання. 40% убитих - невинні діти. Вбивають цілі родини", - написала голлівудська зірка.

Вона наголосила, що світ просто спостерігає, як мільйони палестинських мирних жителів залишились без гуманітарної допомоги.

"У той час, як світ спостерігає і за активної підтримки багатьох урядів, мільйони палестинських мирних жителів - дітей, жінок, сімей - наражаються на колективне покарання та знелюднення, при цьому вони позбавляють продовольства, ліків та гуманітарної допомоги в порушення міжнародного права", - додала Джолі.

Сектор Гази (фото: instagram.com/angelinajolie)

Вона назвала світових лідерів співучасниками злочинів у Секторі Газа.

"Відмовляючись вимагати припинення вогню в гуманітарному порядку та блокуючи Раду Безпеки ООН від нав'язування її обом сторонам, світові лідери стають співучасниками цих злочинів", - резюмувала зірка.

Це не перший вислів легендарної актриси про війну в Ізраїлі. Раніше вона заявила, що моторошні теракти ХАМАС не можуть виправдати загибель безневинних людей у Секторі Газа.

"Те, що сталося в Ізраїлі, є терористичним актом. Але воно не може виправдати загибель безневинних людей внаслідок обстрілів цивільного населення в Газі, якому немає куди йти й не має доступу до їжі та води або можливості евакуації, або навіть основного права перетнути кордон" у пошуках притулку", - написала вона раніше.

Також актриса висловилася, що "життя палестинців та ізраїльтян, як і життя всіх людей у світі, мають однакову цінність".