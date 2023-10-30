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Штучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна Джолі

Понеділок 30 жовтня 2023 14:53
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Штучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна Джолі Як штучний інтелект бачить Анджеліну Джолі (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Анджеліна Джолі вважається еталоном краси, адже саме нею захоплюються всі чоловіки і жінки. Акторка має велику аудиторію прихильників, які боготворять жінку та її красу і завдяки Штучному інтелекту також.

Про те, як ШІ бачить красу Анджеліни Джолі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фан-сторінку акторки в Instagram.

Штучний інтелект показав, як може виглядати Анджеліна Джолі

Штучний інтелект за останній час став дуже гарним інструментом для втілення різних креативних ідей, які неможливо створити руками та розумом людини. І доволі часто він створює неймовірні й нові образи популярним зіркам.

Є багато застосунків, за допомогою яких можна спрограмувати абсолютно нову зовнішність або приміряти новий образ. Вони, зокрема, платні, тому, для того, щоб подивитися на кумира у різних незвичних образах, варто купляти всі можливості застосунків для зміни зовнішності.

У соціальній мережі Instagram можна часто зустріти вже відретушовані фотографії світових та українських зірок, оскільки вони мають великі фанатські організації.

Оскільки Анджеліна має прихильників в усьому світі, то й сторінок у соцмережах з її фотографіями багато. А з появою таких можливостей, як штучний інтелект, їх стало ще більше. Адже багатьом цікаво приміряти на улюблену акторку різні амплуа і подивитися, наскільки кращою вона ще може бути.

Й без усіляких масок та ретуші Джолі є еталоном, її зовнішність вважається ідеальною, а сама вона визнана однією з найкрасивіших жінок у світі. Річ в тому, що її риси обличчя ніколи не виходять з трендів.

Пишні губи, виділені вилиці, великі світлі очі. Але якби зірка не мала свого стилю, все це не стало б приводом для гордості. А от якою ідеальна Джолі може бути за допомогою штучного інтелекту, пропонуємо подивитися.

Штучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна ДжоліШтучний інтелект показав, як може виглядати еталон краси Анджеліна Джолі

Як штучний інтелект бачить Анджеліну Джолі (фото: instagram.com/angelinajolieofficlal)

Раніше ми розповідали про те, що Анджеліну Джолі заскочили з мільярдером.

Також подивіться наш матеріал про те, що штучний інтелект показав, який вигляд могла б мати Дженніфер Еністон.

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Анджеліна Джолі