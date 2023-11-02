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"Убивают целые семьи": Анджелина Джоли неожиданно высказалась в поддержку Сектора Газа

Анджелина Джоли поддержала Сектор Газа (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитая голливудская актриса и экс-посол доброй воли ООН Анджелина Джоли выступила в защиту палестинцев. Она считает, что Сектор Газа превращают в братскую могилу на глазах у всего мира.

Что именно сказал Джоли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в ее профиле Instagram.

Актриса назвала Газу тюрьмой под открытым небом, которая существовала два десятилетия. А сейчас она превращается в массовое захоронение.

"Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, которому некуда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых - невинные дети. Убивают целые семьи", - написала голливудская звезда.

Она подчеркнула, что мир просто наблюдает, как миллионы палестинских мирных жителей остались без гуманитарной помощи.

"В то время как мир наблюдает и при активной поддержке многих правительств, миллионы палестинских мирных жителей - детей, женщин, семей - подвергаются коллективному наказанию и обесчеловечиванию, при этом они лишают продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи в нарушение международного права", - добавила Джоли.

Сектор Газа (фото: instagram.com/angelinajolie)

Она назвала мировых лидеров соучастниками преступлений в Секторе Газа.

"Отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке и блокируя Совет Безопасности ООН от навязывания его обеим сторонам, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений", - резюмировала звезда.

Стоит отметить, что это не первое высказывание легендарной актрисы о войне в Израиле. Ранее она заявила, что жуткие теракты ХАМАС не могут оправдать гибель невинных людей в Секторе Газа.

"То, что произошло в Израиле, является террористическим актом. Но оно не может оправдать гибель невинных людей в результате обстрелов гражданского населения в Газе, которому некуда идти и у которого нет доступа к пище и воде или возможности эвакуации, или даже основного права пересечь границу в поисках убежища", - написала она ранее.

Также актриса высказалась, что "жизни палестинцев и израильтян, как и жизнь всех людей в мире, имеют одинаковую ценность".

Ранее мы писали, что штучный интеллект показал, как может выглядеть эталон красоты Анджелина Джоли.

А еще рассказывали детали о жуткой гибели 22-летней Шани Лук от рук ХАМАС.

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Анджелина ДжолиИзраильПалестинаСектор Газа