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"Вбиту" часом дитячу ляльку оцінили у 65 тисяч і ось як вона виглядає (фото)

Такій ляльці чимало років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі старі ляльки, які вже непридатні для того, щоб ними грали діти, цінуються серед колекціонерів. "Мисливці за минулим" готові віддавати за такі екземпляри чималі гроші. Наприклад, просту ляльку з облізлим носом продають навіть за 65 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Violity.

Як виглядає лялька

Декілька днів тому на онлайн-аукціоні з'явився лот від продавця з Тернополя. Він продає стару ляльку "Червона шапочка". Іграшка виглядає досить "вбитою". Однак власник уточнив, що ляльці вже багато років, а тому вона справді цінна.

Цінна лялька з минулого (фото: violity.com)

При цьому продавець зазначив, що не буде її "роздягати" для додаткових фото. Зазвичай колекціонери просять робити знімки тіла ляльки, щоб зрозуміти, в якому вона стані, адже буває й так, що під одягом можна побачити тріщини та значні пошкодження. А це впливає на ціну.

За скільки можна продати стару ляльку (фото: violity.com)

"Рання тирсова лялька, кріплення на шплінтах. Унікальна українська лялька з 50-х, в усьому рідному. Без кракелюра, є дрібні сколи, пищалка мовчить, є в каталозі.

Київська фабрика Перемога - Укрпроміграшка. Лялька нова, роздягаючи її я можу зіпсувати одяг, якому кілька десятків років", - заявив власник.

Скільки коштують старі ляльки (фото: violity.com)

Помітно, що на ляльці облізла фарба. Подекуди вона почала вицвітати. Однак іграшку не реставрували, адже це можуть робити лише досвідчені експерти, які не зіпсують вигляду лота.

Свій лот власник оцінив у 65 тисяч гривень. Він хоче отримати майже 2 тисячі доларів і не готовий торгуватись. Втім, за лотом стежать понад 10 користувачів. А це означає, що лялька цікавить колекціонерів.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що звичайна лялька з минулого коштує 5 тисяч.

Крім цього, нещодавно стало відомо, яка стара іграшка коштує 15 тисяч.

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колекціонери