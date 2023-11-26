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"Убитую" временем детскую куклу оценили в 65 тысяч и вот как она выглядит (фото)

Такой кукле немало лет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые старые куклы, которые уже непригодны для того, чтобы ими играли дети, невероятно ценятся среди коллекционеров. "Охотники за прошлым" готовы отдавать за такие экземпляры немалые деньги. К примеру, простую куклу с облезшим носом продают даже за 65 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity.

Как выглядит кукла

Несколько дней назад на онлайн-аукционе появился лот от продавца из Тернополя. Он продает старую куклу "Красная шапочка". Игрушка выглядит довольно "убитой". Однако владелец уточил, что кукле уже много лет, а потому она действительно ценная.

Ценная кукла из прошлого (фото: violity.com)

При этом продавец отметил, что не будет ее "раздевать" для дополнительных фото. Обычно коллекционеры просят делать снимки тела куклы, чтобы понять, в каком она состоянии, ведь бывает и так, что под одеждой можно увидеть трещины и значительные повреждения. А это влияет на цену.

За сколько можно продать старую куклу (фото: violity.com)

"Ранняя опилочная кукла, крепления на шплинтах. Уникальная украинская кукла из 50-х,во всем родном. Без кракелюра, есть мелкие осколы, пищалка молчит, есть в каталоге.

Киевская фабрика Победа - Укрпромигрушка. Кукла новая, раздевая ее я могу испортить одежду, которой пару десятков лет", - заявил владелец.

Сколько стоят старые куклы (фото: violity.com)

Заметно, что на кукле облезла краска. Кое-где она начала выцветать. Однако игрушку не реставрировали, ведь это могут делать лишь опытные эксперты, которые не испортят вид лота.

Свой лот владелец оценил в 65 тысяч гривен. Он хочет получить почти 2 тысячи долларов и не готов торговаться. Впрочем, за лотом следят более 10 пользователей. А это значит, что кукла интересует коллекционеров.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что обычная кукла из прошлого стоит 5 тысяч.

Помимо этого, недавно стало известно, какая старая игрушка стоит 15 тысяч.

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колекціонери