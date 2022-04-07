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Важные правила поведения при химической атаке от Минздрава: эти знания могут спасти жизнь

Фото: Как правильно вести себя при химических отравлениях (t me dsns telegram)
Автор: Анна Шиканова

В Министерстве охраны здоровья Украины утвердили методические рекомендации об организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате действия химических агентов на этапах эвакуации. В этом документы есть алгоритмы действий при химических атаках разными реагентами.

Об этом говорится в распоряжении Минздрава №478.

Химическая атака – выброс в окружающую среду различных химических веществ. Это грозит серьезными поражениями организма человека, а в более тяжелых случаях – гибели всего живого вокруг.

Химическая атака на химпредприятии

  • Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия и дымоходы
  • Заклеить щели на окнах бумагой или клейкой лентой
  • Включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний
  • Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации
  • Выключить бытовые приборы и газ

При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы закрыть как можно больше кожных покровов. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2-5% раствором питьевой соды, уксусом или лимонной кислотой.

Осторожно и без паники выходите из помещения, спускайтесь только по лестнице. На улице не бегите, не дотрагивайтесь до предметов, не наступайте на лужи. Ничего не ешьте и не пейте.

Если авария с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, если выброс аммиака – низинами.

Первая помощь при отравлении хлором

  • Пострадавшего нужно вывести на свежий воздух немедленно, укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды – на протяжении 15 минут.
  • Не давайте пострадавшему передвигаться самостоятельно. Транспортировать нужно только в лежачем положении.
  • При необходимости – сделать искусственное дыхание.
  • Основным средством для борьбы с хлором является вода.

Первая помощь при отравлении аммиаком

  • Пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух.
  • Транспортировать только в положении лежа.
  • Обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород.
  • По возможности, смойте осевший загрязнитель с тела, смените одежду.

Первая помощь при отравлении фосгеном

  • Пострадавшего нужно вынести на свежий воздух
  • При необходимости дайте кислород, промойте глаза теплой водой
  • За пострадавшим нужно наблюдать 48 часов, так как за это время может развиться отек легких

Первая помощь при отравлении фосфином

  • Пострадавшего вынести на свежий воздух
  • Следы загрязнения нужно смыть, а одежду сменить
  • По необходимости дать кислород, активированный уголь из расчета 1 г на килограмм веса пострадавшего

Первая помощь при отравлении хлоридом водорода

  • Пострадавшего нужно вынести немедленно на свежий воздух
  • Вероятное загрязнение нужно смывать не менее 3 минут, а одежду сменить
  • По необходимости нужно промыть глаза простой водой или солевым раствором на протяжении 15 минут
  • Пострадавшему нужно дать выпить как можно больше воды

Первая помощь при отравлении оксидами азота

  • Пострадавшего нужно вынести немедленно на свежий воздух
  • Загрязнение нужно смывать не менее 15 минут, а одежду все сменить
  • Пострадавшему нужно дать выпить как можно больше воды

Напомним, ранее мы писали о том, что такое зарин и как распознать химическую атаку.

А также рассказывали о том, что такое фосфорные бомбы и как они работают.

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