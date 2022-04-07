Важные правила поведения при химической атаке от Минздрава: эти знания могут спасти жизнь

В Министерстве охраны здоровья Украины утвердили методические рекомендации об организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате действия химических агентов на этапах эвакуации. В этом документы есть алгоритмы действий при химических атаках разными реагентами.
Об этом говорится в распоряжении Минздрава №478.
Химическая атака – выброс в окружающую среду различных химических веществ. Это грозит серьезными поражениями организма человека, а в более тяжелых случаях – гибели всего живого вокруг.
Химическая атака на химпредприятии
При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы закрыть как можно больше кожных покровов. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2-5% раствором питьевой соды, уксусом или лимонной кислотой.
Осторожно и без паники выходите из помещения, спускайтесь только по лестнице. На улице не бегите, не дотрагивайтесь до предметов, не наступайте на лужи. Ничего не ешьте и не пейте.
Если авария с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, если выброс аммиака – низинами.
Первая помощь при отравлении хлором
Первая помощь при отравлении аммиаком
Первая помощь при отравлении фосгеном
Первая помощь при отравлении фосфином
Первая помощь при отравлении хлоридом водорода
Первая помощь при отравлении оксидами азота
Напомним, ранее мы писали о том, что такое зарин и как распознать химическую атаку.
А также рассказывали о том, что такое фосфорные бомбы и как они работают.
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