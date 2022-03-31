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Что такое фосфорные бомбы: как они работают и чем можно помочь пострадавшим

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 20:15
Что такое фосфорные бомбы: как они работают и чем можно помочь пострадавшим Фото: Что такое фосфорные бомбы и чем они опасны (gunsfriend)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты скидывают фосфорные бомбы в разных областях Украины. Уже есть подтвержденные факты о применении фосфорных бомб в Краматорске, а также в Ирпене.

Как действуют фосфорные бомбы, правила поведения и оказания помощи – рассказали в "Суспільне".

Что такое фосфорная бомба

Это боеприпас, который начинен белым фосфором. Температура его горения – около 800 градусов. Взрывчатая смесь может распространяться на большой территории – до нескольких сотен метров. По своему действию такие бомбы напоминают напалм.

"Белый фосфор обеспечивает высокую температуру горения, которая плохо тушится. Такая бомба может уничтожать большие площади и приносить огромный вред живой силе и технике", - рассказал военный эксперт Сергей Згурец.

Фосфор, который используется в таких боеприпасах – самовоспламеняющийся. Он взрывается от контакта с кислородом и поэтому загасить его очень трудно. Из-за высокой температуры горения фосфор приводит к тяжелым и болезненным травмам.

Вдыхание пара может сжигать легкие, а при попадании на тело фосфор продолжает гореть после взрыва.

С 1977 года в Женевскую конвенцию был внесен протокол о запрете на применение таких боеприпасов. Как считает военный эксперт, Россия их использует как запугивание и психологическое давление.

Как оказать помощь при поражении белым фосфором

В случае поражения нужно как можно быстрее снять одежду, на которую попали частицы фосфора. А к поврежденным участкам кожи нужно быстро перекрыть кислород – промыть рану большим количеством воды.

"Но высокая температура существенно усложняет гашение таких боеприпасов со смесью", - уточнил Згурец.

Лечить раны после поражения фосфорными боеприпасами должен только специализированный медицинский персонал.

Если фосфор попал на предметы, то потушить их можно с помощью большого количества воды, засыпать песком или грунтом – до тех пор, пока к фосфору не перестанет поступать кислород.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое зарин и как распознать химическую атаку.

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