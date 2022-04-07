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Важливі правила поведінки при хімічній атаці від МОЗ: ці знання можуть врятувати життя

Фото: Як правильно поводитися при хімічних отруєннях (t me DSNS telegram)
Автор: Анна Шиканова

У Міністерстві охорони здоров'я України затвердили методичні рекомендації щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації. У цьому документі є алгоритми дій при хімічних атаках різними реагентами.

Про це йдеться в розпорядженні МОЗ №478.

Хімічна атака-викид в навколишнє середовище різних хімічних речовин. Це загрожує серйозними ураженнями організму людини, а в більш важких випадках – загибелі всього живого навколо.

Хімічна атака на хімпідприємстві

  • Щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори та димоходи
  • Заклеїти щілини на вікнах папером або клейкою стрічкою
  • Включити телевізор або радіо для отримання подальших вказівок
  • Попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію
  • Вимкнути побутові прилади та газ

При евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб закрити якомога більше шкірних покривів. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або 2-5% розчином питної соди, оцтом або лимонною кислотою.

Обережно і без паніки виходьте з приміщення, спускайтеся тільки по сходах. На вулиці не біжіть, не торкайтеся до предметів, не наступайте на калюжі. Нічого не їжте і не пийте.

Якщо аварія з викидом хлору - намагайтеся пересуватися по височинах, якщо викид аміаку - низинами.

Перша допомога при отруєнні хлором

  • Постраждалого потрібно вивести на свіже повітря негайно, укрити та дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди – протягом 15 хвилин.
  • Не давайте потерпілому пересуватися самостійно. Транспортувати потрібно тільки лежачи.
  • При необхідності - зробити штучне дихання.
  • Основним засобом для боротьби з хлором є вода.

Перша допомога при отруєнні аміаком

  • Постраждалого потрібно негайно вивести на свіже повітря.
  • Транспортувати тільки в положенні лежачи.
  • Забезпечити тепло і спокій, дати зволожений кисень.
  • По можливості, змийте осів забруднювач з тіла, змініть одяг.

Перша допомога при отруєнні фосгеном

  • Потерпілого потрібно винести на свіже повітря
  • При необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою
  • За постраждалим потрібно спостерігати 48 годин, оскільки за цей час може розвинутися набряк легенів

Перша допомога при отруєнні фосфіном

  • Потерпілого винести на свіже повітря
  • Сліди забруднення потрібно змити, а одяг змінити
  • За необхідності дати кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 г на кілограм ваги потерпілого

Перша допомога при отруєнні хлоридом водню

  • Потерпілого потрібно винести негайно на свіже повітря
  • Ймовірне забруднення потрібно змивати не менше 3 хвилин, а одяг змінити
  • За необхідності потрібно промити очі простою водою або сольовим розчином протягом 15 хвилин
  • Потерпілому потрібно дати випити якомога більше води

Перша допомога при отруєнні оксидами азоту

  • Потерпілого потрібно винести негайно на свіже повітря
  • Забруднення потрібно змивати не менше 15 хвилин, а одяг все змінити
  • Потерпілому потрібно дати випити якомога більше води

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке зарин і як розпізнати хімічну атаку.

А також розповідали про те, що таке фосфорні бомби і як вони працюють.

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химическая атакаХімічне забруднення