Важливі правила поведінки при хімічній атаці від МОЗ: ці знання можуть врятувати життя

У Міністерстві охорони здоров'я України затвердили методичні рекомендації щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації. У цьому документі є алгоритми дій при хімічних атаках різними реагентами.
Про це йдеться в розпорядженні МОЗ №478.
Хімічна атака-викид в навколишнє середовище різних хімічних речовин. Це загрожує серйозними ураженнями організму людини, а в більш важких випадках – загибелі всього живого навколо.
Хімічна атака на хімпідприємстві
При евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб закрити якомога більше шкірних покривів. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або 2-5% розчином питної соди, оцтом або лимонною кислотою.
Обережно і без паніки виходьте з приміщення, спускайтеся тільки по сходах. На вулиці не біжіть, не торкайтеся до предметів, не наступайте на калюжі. Нічого не їжте і не пийте.
Якщо аварія з викидом хлору - намагайтеся пересуватися по височинах, якщо викид аміаку - низинами.
Перша допомога при отруєнні хлором
Перша допомога при отруєнні аміаком
Перша допомога при отруєнні фосгеном
Перша допомога при отруєнні фосфіном
Перша допомога при отруєнні хлоридом водню
Перша допомога при отруєнні оксидами азоту
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке зарин і як розпізнати хімічну атаку.
А також розповідали про те, що таке фосфорні бомби і як вони працюють.
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