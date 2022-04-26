Очень важные моменты: что и как можно замораживать в холодильнике

Блины (с начинкой и без), оладьи, сырники, пирожки⠀ ⠀
Рыбу⠀ ⠀
Заготовки для супа и борща⠀ ⠀
Плов (плов следует замораживать только свежеприготовленным и охлажденным до комнатной температуры. Его можно расфасовать по пакетам (выпустив предварительно весь воздух) или в контейнеры. Хранить плов в замороженном виде можно 3 месяца при температуре -18°C.)⠀
Бульон ⠀
Овощи, фрукты, ягоды ⠀ ⠀
Супы-пюре⠀ ⠀
Картофель (это специфический продукт для замораживания, ведь после разморозки он может менять свой вкус и текстуру. Поэтому оптимально замораживать картофель в виде пюре. Его нужно замораживать свежеприготовленным. Охладите пюре до комнатной температуры, затем поместите в холодильник на 2-3 часа. После этого разложите его по контейнерам или пакетам и отправьте в морозилку. Хранить пюре можно до полугода.⠀
Выпечку ⠀ ⠀
Несколько важных моментов⠀ ⠀
После того, как вы сложите продукты в пакеты, не забывайте полностью избавляться от воздуха.⠀
Если вы замораживаете что-то жидкое (соусы, супы), не забывайте оставлять немного места в контейнере, ведь при замерзании жидкость увеличится в объеме, и тара может треснуть.⠀
Размораживайте продукты медленным способом (на полке холодильника). Используйте микроволновую печь только если времени у вас мало.⠀
После разморозки готовые блюда повторно замораживать нельзя.