Дуже важливі моменти: що і як можна заморожувати в холодильнику

Що можна заморозити?

⁣⁣Готове м'ясо та птицю⁣⁣⠀

Тефтелі і котлети⁣⁣⠀

Пельмені і вареники⁣⁣⠀

Фаршировані перці і голубці⁣⁣⠀

Млинці (з начинкою і без), оладки, сирники, пиріжки⁣⁣⠀

Рибу⁣⁣⠀

Заготовки для супу і борщу⁣⁣⠀

Плов (плов слід заморожувати тільки свіжоприготованим і охолодженим до кімнатної температури. Його можна розфасувати по пакетах (випустивши попередньо все повітря) або у контейнери. Зберігати плов в замороженому вигляді можна 3 місяці при температурі -18°C.)⁣⁣⠀

Бульйон ⁣⁣⠀

Овочі, фрукти, ягоди ⁣⁣⠀

Супи-пюре⁣⁣⠀

Картоплю (це специфічний продукт для заморожування, адже після розморожування вона може міняти свій смак і текстуру. Тому оптимально заморожувати картоплю у вигляді пюре. Його потрібно заморожувати свіжоприготованим. Охолодіть пюре до кімнатної температури, потім помістіть у холодильник на 2-3 години. Після цього розкладіть його по контейнерах або пакетах і відправте в морозилку. Зберігати пюре можна до півроку.⠀

Випічку ⁣⁣⠀

Кілька важливих моментів⁣⁣⠀

⁣⁣Після того, як ви складете страви у пакети, не забувайте повністю позбавлятися від повітря.⁣⁣⠀

Якщо ви заморожуєте щось рідке (соуси, супи), не забувайте залишати трохи місця в контейнері, адже при замерзанні рідина збільшиться в об’ємі, і тара може тріснути.⁣⁣⠀

Розморожуйте продукти повільним способом (на полиці холодильника). Використовуйте мікрохвильову піч, тільки якщо часу у вас обмаль.⁣⁣⠀

Після розморожування готові страви повторно заморожувати не можна.