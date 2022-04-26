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Дуже важливі моменти: що і як можна заморожувати в холодильнику

Фото: Які продукти можна заморожувати у холодильнику (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Питання заморозки продуктів є актуальним завжди. Є декілька моментів, які вам потрібно знати.

Про них повідомила дієтолог Світлана Фус.

Що можна заморозити?

  • ⁣⁣Готове м'ясо та птицю⁣⁣⠀
  • Тефтелі і котлети⁣⁣⠀
  • Пельмені і вареники⁣⁣⠀
  • Фаршировані перці і голубці⁣⁣⠀
  • Млинці (з начинкою і без), оладки, сирники, пиріжки⁣⁣⠀
  • Рибу⁣⁣⠀
  • Заготовки для супу і борщу⁣⁣⠀
  • Плов (плов слід заморожувати тільки свіжоприготованим і охолодженим до кімнатної температури. Його можна розфасувати по пакетах (випустивши попередньо все повітря) або у контейнери. Зберігати плов в замороженому вигляді можна 3 місяці при температурі -18°C.)⁣⁣⠀
  • Бульйон ⁣⁣⠀
  • Овочі, фрукти, ягоди ⁣⁣⠀
  • Супи-пюре⁣⁣⠀
  • Картоплю (це специфічний продукт для заморожування, адже після розморожування вона може міняти свій смак і текстуру. Тому оптимально заморожувати картоплю у вигляді пюре. Його потрібно заморожувати свіжоприготованим. Охолодіть пюре до кімнатної температури, потім помістіть у холодильник на 2-3 години. Після цього розкладіть його по контейнерах або пакетах і відправте в морозилку. Зберігати пюре можна до півроку.⠀
  • Випічку ⁣⁣⠀

Кілька важливих моментів⁣⁣⠀

⁣⁣Після того, як ви складете страви у пакети, не забувайте повністю позбавлятися від повітря.⁣⁣⠀

Якщо ви заморожуєте щось рідке (соуси, супи), не забувайте залишати трохи місця в контейнері, адже при замерзанні рідина збільшиться в об’ємі, і тара може тріснути.⁣⁣⠀

Розморожуйте продукти повільним способом (на полиці холодильника). Використовуйте мікрохвильову піч, тільки якщо часу у вас обмаль.⁣⁣⠀

Після розморожування готові страви повторно заморожувати не можна.

Як ми раніше повідомляли, лікар назвала найкорисніше м'ясо.

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дієтолог