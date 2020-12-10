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Очень важно: Комаровский рассказал, чем опасна потеря обоняния при COVID-19

Четверг 10 декабря 2020 14:49
Очень важно: Комаровский рассказал, чем опасна потеря обоняния при COVID-19
Доктор Комаровский рассказал, что делать при потерю нюха при коронавирусе (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал об очень популярном симптоме при коронавирусе - потере обоняния. По словам заслуженного украинского доктора, отсутствие нюха может даже быть единственным признаком COVID-19. Об этом медик рассказал на своем новом видео на YouTube.

"Ребята, есть реальный лайфхак, когда отсутствие обоняния угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что при потере нюха вы не можете оценить качество продуктов - воняет или не воняет. Поэтому внимательно смотрите сроки годности, изучайте упаковку продуктов. Если сомневаетесь - дайте понюхать кому-то другому", - рассказал медик.

Комаровский отметил еще одну опасность потери нюха - это неспособность ощущать запах дыма и газа. Он рекомендует обязательно установить датчики дыма и газа в доме.

"Послушайте меня, это может спасти жизнь!" - заявил врач.

Комаровский также сообщил, что нет никаких доказательных методов, чтобы восстановить обоняние быстро.

"В целом обоняние отсутствует 2-3 недели. Но в некоторых ситуациях его может не быть 6 месяцев и больше", - рассказал медик.

Доктор напомнил, что слизистые оболочки не должны пересыхать. Следите за влажностью и температурой воздуха в квартире.

Доктор Комаровский рассказал, чем опасна потеря обоняния

Как мы писали ранее, Комаровский расставил точки над "і" в вопросе приема антибиотиков при коронавирусе.

Отметим, что доктор Комаровский недавно раскритиковал некоторые методы борьбы с коронавирусом.

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