Дуже важливо: Комаровський розповів, чим небезпечна втрата нюху при COVID-19

Доктор Комаровський розповів, що робити при втраті нюху при коронавірусі (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів про дуже популярний симптом при коронавірусі - втраті нюху. За словами заслуженого українського лікаря, відсутність нюху може навіть бути єдиною ознакою COVID-19. Про це медик розповів на своєму новому відео на YouTube.

"Друзі, є реальний лайфхак, коли відсутність нюху загрожує нашому житті. Перша ситуація пов'язана з тим, що при втраті нюху ви не можете оцінити якість продуктів - смердить чи не смердить. Тому уважно дивіться терміни придатності, вивчайте упаковку продуктів. Якщо сумніваєтеся - дайте понюхати комусь іншому", - розповів медик.

Комаровський відзначив ще одну небезпеку втрати нюху - це нездатність відчувати запах диму і газу. Він рекомендує обов'язково встановити датчики диму і газу в будинку.

"Послухайте мене, це може врятувати життя!" - заявив лікар.

Комаровський також повідомив, що немає ніяких доказових методів, щоб відновити нюх швидко.

"В цілому нюх відсутній 2-3 тижні. Але в деяких ситуаціях його може не бути 6 місяців і більше", - розповів медик.

Доктор нагадав, що слизові оболонки не повинні пересихати. Слідкуйте за вологістю і температурою повітря у квартирі.

Доктор Комаровський розповів, чим небезпечна втрата нюху

Як ми писали раніше, Комаровський розставив крапки над "і" у питанні прийому антибіотиків при коронавірусі.

Зазначимо, що доктор Комаровський нещодавно розкритикував деякі методи боротьби з коронавірусом.