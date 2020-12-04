Комаровский жестко разнес методы борьбы с коронавирусом: пещерный уровень

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровский раскритиковал народные методы борьбы с коронавирусом, которые не имеют никакого отношения к лечению болезни. Знаменитый врач говорит, что люди, дающие такие советы, имеют "пещерный уровень" знаний.

Об этом Комаровский рассказал в интервью Politeka Online.

Педиатр рассказывает, что часто получает письма с нелепыми советами, в которые многие продолжают верить.

"Я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой - это вообще маст-хэв, без этого вообще никак", - возмущается Комаровский.

Кроме того, врач упомянул о том, что в самом начале пандемии люди боялись получать посылки из Китая, есть бананы, а некоторые даже верили, что вирус нам занесли инопланетяне.

Комаровский также напомнил, что люди часто скупают в аптеках не только бесполезные лекарства, но и такие, которые могут потенциально навредить.

Врач порекомендовал чаще проветривать помещение, ведь тяжесть болезни зависит от количества вируса, попавшего в ваш организм. А потоки воздуха "разгоняют" вирус.

Педиатр добавил, что чрезмерное внимание к коронавирусу провоцирует другие проблемы.

"Сколько уже случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так вот опосредованно коронавирус погубит здоровье. То есть это и не будет напрямую связано с ним", - говорит он.

Доктор Комаровский раскритиковал методы борьбы с коронавирусом (видео: Politeka Online)

Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно лежать, если у вас коронавирус с поражением легких.

Также педиатр рассказал, почему кардинально изменил свое мнение о ношении медицинских масок.