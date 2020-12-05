Комаровский расставил точки над "і" в вопросе приема антибиотиков при коронавирусе

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что прием антибиотиков при коронавирусе является обязательным, если их назначил врач. Также Комаровский рассказал, почему в большинстве случаев возникает воспаление легких при COVID-19 и кто в этом виноват. Что делать, если врач назначил антибиотики при вирусных заболеваниях врач рассказал в одном из своих видео в YouTube.

Врач отмечает, что антибиотики назначаются в большом количестве случаев.

"И вы, пишете Комаровскому письма с главным вопросом: "К нам пришли и назначили [антибиотики]. Так давать, или не давать?". То есть вы хотите, чтобы я вам сейчас дал примерно такой совет: "Дорогие мои, если вам врач назначил антибиотик ни в коем случае его не глотайте". Ну вы в здравом уме?" – жалуется медик.

Врач также объяснил, почему большинство медиков вынуждены выписывать антибиотики.

"В большинстве случаев, когда врач назначает антибиотики, к сожалению, он вынужден реагировать на ваши чаяния. Вы очень хотите, чтобы вас лечили. Если врач вам скажет: пить, проветрить, увлажнить и заставлять себя есть, если не хочется, подождать, [проводить] симптоматическое лечение, организм самостоятельно справится с вирусами, вы скажете: "А лечиться-то как? Назначьте хоть что-нибудь". Более того, если врач не назначит антибиотик и потом не дай Бог у вас начнется воспаление легких, а начнется оно не потому, что врач не назначил [антибиотики], начнется оно потому что вы плохо пили, потому что в доме была жара, потому что мыли какой-то хлоркой пол. Вот оно поэтому начнется. Но кто будет виноват? Конечно же будет "виноват" доктор", – подчеркивает Комаровский.

Также Комаровский отметил, что после таких "просьб" пациентов и их "экспертного" мнение, большинство врачей все же назначают антибиотики. И если пациент верит в том, что внутримышечные уколы антибиотиков ему помогут, врач может назначить и их. Доктор также уточнил, что эффективность внутримышечного применения антибиотиков не была доказана и большая часть мира отошла от этой практики. Врач также добавил, что "лечить детей уколами в попу – чистый бандитизм".

Комаровский объяснил, когда нужно принимать антибиотики

Медик рассказал, что, если вы не доверяете своему лечащему врачу – стоит либо найти профессионала, которому вы будете доверять, либо самостоятельно много учиться, чтобы начать разбираться в вопросах медицины.

Отметим, что доктор Комаровский недавно раскритиковал некоторые методы борьбы с коронавирусом.

А вот врач-пульмонолог Светлана Гук из Киева считает, что коронавирус может приобретать хроническую форму.