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Важна каждая копейка: молодая украинка просит помочь спасти маму

STYLERНужна помощь    09.08.2019 - 17:31
Важна каждая копейка: молодая украинка просит помочь спасти маму
Коллаж: РБК-Украина

Женщина борется с раком в течение двух лет

В помощи в борьбе с раком прямой кишки нуждается 43-летняя жительница города Кременец Тернопольской области. Дочь Ирины Хадзараговой Наталья через социальные сети обратилась с просьбой к неравнодушным украинцам.

Ирине поставили страшный диагноз два года назад. С тех пор женщине сделали операцию, она прошла десять курсов химиотерапии. Однако последнее обследование, сделанное 7 августа, показало плохие результаты: вторичное поражение кишки, метастазы в печени и шеи, органах малого таза.

Важна каждая копейка: молодая украинка просит помочь спасти маму

Ирина Хадзарагова (фото: facebook.com)

Девушка прикрепила к публикации документы, которые подтверждают диагноз. Теперь Ирине нужна еще одна операция и новый курс химиотерапии, на что необходимы огромные деньги.

 

Фото: facebook.com

"Я обращаюсь к максимальному количеству людей, ведь мама - это самое главное, что есть в нашей жизни, я не представляю своей жизни без нее. Я очень прошу, помогите мне спасти жизнь дорогого человека в моей жизни. Каждая копейка или гривна сможет продлить жизнь", - пишет Наталья.

Реквизиты, на которые можно перевести средства: ПриватБанк 5168757332167636, Монобанк 5375414103996012.

Важна каждая копейка: молодая украинка просит помочь спасти маму

Скрин: facebook.com

Напомним, что за жизнь борется учительница начальных классов Наталья Биткина, которая пострадала в страшном ДТП на трассе Одесса-Рени.

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