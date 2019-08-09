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Важлива кожна копійка: молода українка просить допомогти врятувати маму

STYLERПотрібна допомога    09.08.2019 - 17:31
Важлива кожна копійка: молода українка просить допомогти врятувати маму
Колаж: РБК-Україна

Жінка бореться з раком протягом двох років

Допомоги в боротьбі з раком прямої кишки потребує 43-річна мешканка міста Кременець Тернопільської області. Донька Ірини Хадзарагової Наталя через соціальні мережі звернулася з проханням до небайдужих українців. 

Ірині поставили страшний діагноз два роки тому. З тих пір жінці зробили операцію, вона пройшла десять курсів хіміотерапії. Однак останнє обстеження, зроблене 7 серпня, показало погані результати: вторинне ураження кишки, метастази в печінці та шиї, органах малого тазу.

Важлива кожна копійка: молода українка просить допомогти врятувати маму

Ірина Хадзарагова (фото: facebook.com) 

Дівчина прикріпила до публікації документи, які підтверджують діагноз. Наразі Ірина потребує ще одну операцію та новий курс хіміотерапії, на що потрібні шалені гроші.

 

Фото: facebook.com

"Я звертаюся до максимальної кількості людей, адже мама - це найголовніше, що є в нашому житті, я не уявляю свого життя без неї. Я дуже прошу, допоможіть мені врятувати життя найдорожчої людини в моєму житті. Кожна копійка чи гривня зможе продовжити життя", - пише Наталя.

Реквізити, на які можна переказати кошти: ПриватБанк 5168757332167636, Монобанк 5375414103996012.

Важлива кожна копійка: молода українка просить допомогти врятувати маму

Скрін: facebook.com

Нагадаємо, що за життя бореться вчителька початкових класів Наталія Біткіна, яка постраждала у страшній ДТП на трасі Одеса-Рені. 

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