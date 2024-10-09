UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Важливий для роботи організму: ось який вітамін допомагає уникнути хвороб серця

Чим корисна фолієва кислота та в яких продуктах є найбільше (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна людина повинна отримувати необхідну кількість фолієвої кислоти. Цей вітамін відіграє надважливу функцію в роботі організму людини та може навіть захистити від хвороб.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах найбільше вітаміну В9 та яка добова норма для людини.

Для чого потрібна фолієва кислота

За словами дієтолога Наталії Самойленко, такий вітамін призначають для нормалізації роботи серцево-судинної системи та зниження рівня поганого холестерину.

Фолієва кислота є необхідною в призначенні вітамінів для вагітної та жінки що годує грудьми.

Крім того, вона розвиває важливу дію в синтезі ДНК, поділу клітин і утворених еритроцитів, які 

"Без цього вітаміну складно уявити нормальне існування людини", - додала експерт.

Деякі симптоми дефіциту фолієвої кислоти включають:

  • слабкість
  • втома
  • проблеми з концентрацією
  • головний біль
  • дратівливість
  • серцебиття
  • виразки в середині рота
  • зміна кольору шкіри, волосся або нігтів
  • дратівливість, головний біль, прискорене серцебиття та задишка

Продукти з фолієвою кислотою

Дієтолог розповіла, що одним із лідерів по вмісту фолієвої кислоти є зелене листя, листові овочі, броколі і рослинна їжа.

Варто намагатися їсти їх щоденно, включаючи в кожен прийом їжі.

Оптимальна кількість, яка задовольняє щоденну потребу дорослого, становить 400 мкг. Однак під час роботи та лактації ці потреби збільшуються.

Сочевиця багата фолієвою кислотою. Одна чашка вареної сочевиці забезпечує 358 мкг фолієвої кислоти, що становить 90% рекомендованої добової норми для середньостатистичного здорового дорослого.

Буряк Одна чашка сирого буряка містить 148 мкг фолієвої кислоти.

До того ж половина авокадо містить близько 82 мкг фолатів, а також допомагає уникнути серцево-судинних хвороб.

Продукти з високим вмістом такого вітаміну можуть допомогти задовольнити щоденні потреби організму.

 

Раніше ми повідомляли про вітамін, дефіцит якого призводить до важкого синдрому та проблем з пам'яттю.

Також читайте, чи можна приймати вітаміни без призначення лікаря.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко, сайт Medical news today та Health.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДієтологВітаміниЗдоров'я