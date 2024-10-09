Важливий для роботи організму: ось який вітамін допомагає уникнути хвороб серця

Раніше ми повідомляли про вітамін, дефіцит якого призводить до важкого синдрому та проблем з пам'яттю.

Також читайте, чи можна приймати вітаміни без призначення лікаря.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко, сайт Medical news today та Health.