Важный для работы организма: вот какой витамин помогает избежать болезней сердца

Ранее мы сообщали о витамине, дефицит которого приводит к тяжелому синдрому и проблемам с памятью.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко, сайт Medical news today и Health.