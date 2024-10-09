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Важный для работы организма: вот какой витамин помогает избежать болезней сердца

Чем полезна фолиевая кислота и в каких продуктах больше всего (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек должен получать необходимое количество фолиевой кислоты. Этот витамин играет важную функцию в работе организма человека и может даже защитить от болезней.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше витамина В9 и какая суточная норма для человека.

Для чего нужна фолиевая кислота

По словам диетолога Натальи Самойленко, такой витамин назначают для нормализации работы сердечно-сосудистой системы и снижения уровня плохого холестерина.

Фолиевая кислота необходима в назначении витаминов для беременной и кормящей грудью женщины.

Кроме того, она развивает важное действие в синтезе ДНК, делении клеток и образованных эритроцитов,

"Без этого витамина сложно представить нормальное существование человека", - добавила эксперт.

Некоторые симптомы дефицита фолиевой кислоты включают в себя:

  • слабость
  • усталость
  • проблемы с концентрацией
  • головная боль
  • раздражительность
  • сердцебиение
  • язвы внутри рта
  • изменение цвета кожи, волос или ногтей
  • раздражительность, головная боль, учащенное сердцебиение и одышка

Продукты с фолиевой кислотой

Диетолог рассказала, что одним из лидеров по содержанию фолиевой кислоты являются зеленые листья, листовые овощи, брокколи и растительная пища.

Следует стараться есть их ежедневно, включая в каждый прием пищи.

Оптимальное количество, удовлетворяющее ежедневную потребность взрослого, составляет 400 мкг. Однако при работе и лактации эти потребности увеличиваются.

Чечевица богата фолиевой кислотой. Одна чашка вареной чечевицы обеспечивает 358 мкг фолиевой кислоты, что составляет 90% рекомендуемой нормы для среднестатистического здорового взрослого.

Свекла Одна чашка сырой свеклы содержит 148 мкг фолиевой кислоты.

К тому же половина авокадо содержит около 82 мкг фолатов, а также помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний.

Продукты с высоким содержанием такого витамина помогут удовлетворить ежедневные потребности организма.

 

Ранее мы сообщали о витамине, дефицит которого приводит к тяжелому синдрому и проблемам с памятью.

Также читайте, можно ли принимать витамины без назначения врача.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко, сайт Medical news today и Health.

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