Важный для работы организма: вот какой витамин помогает избежать болезней сердца

Каждый человек должен получать необходимое количество фолиевой кислоты. Этот витамин играет важную функцию в работе организма человека и может даже защитить от болезней.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше витамина В9 и какая суточная норма для человека.
По словам диетолога Натальи Самойленко, такой витамин назначают для нормализации работы сердечно-сосудистой системы и снижения уровня плохого холестерина.
Фолиевая кислота необходима в назначении витаминов для беременной и кормящей грудью женщины.
Кроме того, она развивает важное действие в синтезе ДНК, делении клеток и образованных эритроцитов,
"Без этого витамина сложно представить нормальное существование человека", - добавила эксперт.
Некоторые симптомы дефицита фолиевой кислоты включают в себя:
Диетолог рассказала, что одним из лидеров по содержанию фолиевой кислоты являются зеленые листья, листовые овощи, брокколи и растительная пища.
Следует стараться есть их ежедневно, включая в каждый прием пищи.
Оптимальное количество, удовлетворяющее ежедневную потребность взрослого, составляет 400 мкг. Однако при работе и лактации эти потребности увеличиваются.
Чечевица богата фолиевой кислотой. Одна чашка вареной чечевицы обеспечивает 358 мкг фолиевой кислоты, что составляет 90% рекомендуемой нормы для среднестатистического здорового взрослого.
Свекла Одна чашка сырой свеклы содержит 148 мкг фолиевой кислоты.
К тому же половина авокадо содержит около 82 мкг фолатов, а также помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний.
Продукты с высоким содержанием такого витамина помогут удовлетворить ежедневные потребности организма.
Ранее мы сообщали о витамине, дефицит которого приводит к тяжелому синдрому и проблемам с памятью.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко, сайт Medical news today и Health.