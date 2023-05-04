Важливі прикмети про чай: які дії з цим напоєм можуть накликати біду

Що робити з чаєм не можна

Не можна пити чай із чашки, яка надколота чи тріснула. Це приваблює неприємності. І ця прикмета стосується не лише чашки, а й усіх предметів для чаювання – блюдця, піали, чайника. Пошкоджений посуд не варто тримати в будинку і варто його позбутися.

Не можна пити чай з ложкою у чашці чи склянці – це призведе до самотності. Ви не зможете зустріти свою половинку або на пошуки піде багато років. А для сімейних це загрожує сварками на порожньому місці. Якщо вам подали чай з ложкою, її потрібно швидко вийняти та акуратно покласти на блюдце або серветку.

Чай не можна пити ложкою – це загрожує появою боргів та фінансовими втратами. З тих же причин не варто залишати недопитий чай у чашці.

Цукор у чашці не можна розмішувати проти годинникової стрілки – це поверне вас до помилок минулого, які можуть бути доленосними. Розмішуйте - за годинниковою стрілкою.

Не варто розбавляти чай водою – це обіцяє сварки.

Розбити чашку під час чаювання - до неприємностей. Щоб їх уникнути, потрібно швидко зібрати уламки та покласти їх у відро з водою.

А що з чаєм робити можна

Поперхнутися під час ранкового чаювання - до добрих новин протягом дня.

Якщо під час чаювання людина випадково проливає чай на одяг – не варто засмучуватись, це обіцяє гарні події чи приємні новини.

Обпалити язика гарячим чаєм – до позитивних змін у житті.

Покласти в чай замість цукру сіль – на радість.

Якщо в чай потрапила муха чи оса – це вважається позитивним знаком, бо обіцяє подарунок чи сюрприз.

Знайти у чашці з чаєм волосся – до успішного завершення важливої справи.