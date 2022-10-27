Важные гости Украины: кто и сколько раз посетил нас с начала войны

С начала полномасштабного вторжения Украину посетили десятки политиков, президентов разных стран и важных чиновников. За 8 месяцев в нашу страну приехало рекордное количество именитых гостей.

Кто и сколько раз посетил Украину за эти месяцы, а также кто стал первым гостем в нашей стране, посчитали в " Слово і Діло ".

Первый официальный визит европейских лидеров состоялся 15 марта. В Киев приехали премьер-министры Польши, Чехии и Словении - Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша.

Моравецкий Украину посетил потом еще дважды - 1 июня и 9 сентября.

С начала апреля, когда оккупанты отступили от столицы и северных областей Украины, важные гости стали приезжать в Украину почти каждую неделю.

8 апреля Киев посетил премьер Словакии Эдуард Хегер. А 9 апреля впервые в Киев приехал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

13 апреля в столице высадился целый "десант" гостей - президент Польши Анжей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Алар Карис.

Кстати, посетить Украину 13 апреля хотел президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер, но оказалось, что его не ждали.

До конца апреля Украину посетили премьер-министры Испании, Дании, Румынии и Болгарии. 8 мая приезжал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Еще в мае Киев посетила премьер Финляндии Санна Марин, президент Словакии Зузанна Чапутова, премьер Португалии Антониу Кошта и президент Польши Анжей Дуда нанес повторный визит.

16 июня Киев принял делегацию из президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Румынии Клауса Йоханиса и экс-премьера Италии Марио Драги. Следом за ними 17 июня в Украину снова приехал Борис Джонсон.

За июнь и июль Украину посетили премьер-министры Люксембурга, Австралии, Швеции, Ирландии, Нидерландов, а также президенты Индонезии, Молдовы, Гватемалы и Литвы.

18 августа во Львов приехал президент Турции Реджеп Эрдоган. Компанию ему составил генсек ООН Антониу Гуттереш.

Накануне Дня Независимости в Киев в третий раз президент Польши Анжей Дуда. А 24 августа с необъявленным визитом снова нагрянул Борис Джонсон.

За сентябрь и начало октября Украину посетили президент Латвии, премьер Польши и наконец-то добрался президент Германии Франко-Вальер Штайнмаер.

В сентябре по Киеву прогулялась также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. А 8 сентября с необъявленным визитом Киев посетил генеральный секретарь Энтони Блинкен. А совсем недавно Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин.

Кроме того, за 8 месяцев в Украину приезжали министры зарубежных дел разных стран и директор ЦРУ Уильям Бернс.