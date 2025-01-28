Важлива причина, чому варто приймати душ ввечері, а не вранці

Деякі люди віддають перевагу приймати душ зранку, а деякі роблять це ввечері перед сном. Мало хто знає, коли саме похід до ванної буде кориснішим для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Коли найкраще приймати душ

Прийняття душу ввечері буде кращим для вашого здоров’я, оскільки ви позбудетеся мікробів, пилу, забруднень і бактерій, які накопичуються протягом дня через одяг, шкіру та волосся.

Вечірній душ також може зменшити кількість прищів на тілі, оскільки шкіра відновлюється під час сну, і це дозволить уникнути забруднення простирадла.

Це також може допомогти уникнути поширення алергенів і пилу на простирадлах і піжамі. Прийняття душу ввечері не тільки корисніше для вас, але й зробить ваше волосся здоровішим і надасть йому глянцевого вигляду.

Миття волосся перед сном дасть йому час висохнути більш природним шляхом і уникнути його забруднення або пошкодження на вулиці до того, як воно встигне висохнути.

Душ допоможе вам отримати більш відновлювальний нічний сон, знизивши температуру тіла та розслабивши м’язи.

Дослідження показало, що люди розслабляються і засинають швидше, якщо приймають душ за годину-дві до сну.

Однак рекомендується уникати гарячого або дуже холодного душу перед сном, оскільки це може порушити температуру тіла.

Які засоби наносити на шкіру після душу

Оскільки підібрати справді корисний та ідеальний гель для душу може бути складно, то візьміть за правило зволожувати і живити шкіру після водних процедур.

Це можуть бути креми з вітамінами групи C, А, Е, а краще користайтеся натуральним маслом, наприклад, жожоба.

Важливо, гель для душу і мило потрібно ретельно змивати, інакше вони утворять на шкірі неприємну плівку, яка буде пересушувати її та спричинить дискомфорт.