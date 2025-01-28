Важная причина, почему стоит принимать душ вечером, а не утром
Некоторые люди предпочитают принимать душ утром, а некоторые делают это вечером перед сном. Мало кто знает, когда именно поход в ванную будет полезнее для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Когда лучше всего принимать душ
Принятие душа вечером будет лучшим для вашего здоровья, поскольку вы избавитесь от микробов, пыли, загрязнений и бактерий, которые накапливаются в течение дня через одежду, кожу и волосы.
Вечерний душ также может уменьшить количество прыщей на теле, поскольку кожа восстанавливается во время сна, и это позволит избежать загрязнения простыни.
Это также может помочь избежать распространения аллергенов и пыли на простынях и пижаме. Принятие душа вечером не только полезнее для вас, но и сделает ваши волосы здоровее и придаст им глянцевый вид.
Мытье волос перед сном даст им время высохнуть более естественным путем и избежать их загрязнения или повреждения на улице до того, как они успеют высохнуть.
Душ поможет вам получить более восстанавливающий ночной сон, снизив температуру тела и расслабив мышцы.
Исследование показало, что люди расслабляются и засыпают быстрее, если принимают душ за час-два до сна.
Однако рекомендуется избегать горячего или очень холодного душа перед сном, поскольку это может нарушить температуру тела.
Какие средства наносить на кожу после душа
Поскольку подобрать действительно полезный и идеальный гель для душа может быть сложно, то возьмите за правило увлажнять и питать кожу после водных процедур.
Это могут быть кремы с витаминами группы C, А, Е, а лучше пользуйтесь натуральным маслом, например, жожоба.
Важно, гель для душа и мыло нужно тщательно смывать, иначе они образуют на коже неприятную пленку, которая будет пересушивать ее и вызовет дискомфорт.
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