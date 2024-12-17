Лікар назвала частину тіла, яку ви недостатньо миєте

Лікар поділилася списком частин тіла, які багато людей миють недостатньо ретельно, і показала простий спосіб перевірити, наскільки гарно ви їх очищаєте.

Яку частину тіла люди забувають мити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Жени Кодла.

Що треба знати про гігієну

Дотримання належної гігієни має вирішальне значення не лише для нашого психічного здоров’я та добробуту, але й може суттєво вплинути на наше фізичне здоров’я. Наприклад, нехтування миттям рук може сприяти поширенню інфекцій і захворювань. Неадекватне миття також може зробити вас більш сприйнятливими до захворювань шкіри та грибкових інфекцій.

Сімейний лікар із США, доктор Джен Кодл, виділила п’ять частин тіла, якими часто нехтують під час наших процедур гігієни.

"Це п’ять частин тіла, які ви недостатньо миєте. Наш номер один, ваш пупок. Саме так, багато людей взагалі не миють пупок. Це огидно. Будь ласка, помийте свій живіт", - сказала вона.

Друга частина тіла, яку забувають мити - це ділянка за вухами. Лікар пояснила, що її треба мити неодмінно.

Третя зона - це ділянка під нігтями, не забувайте про неї! Саме тут під нашими нігтями накопичується багато бруду

"Нігті слід тримати короткими, а нижню частину слід часто очищати водою з милом. Через свою довжину довші нігті можуть утримувати більше бруду та бактерій, ніж короткі нігті, таким чином потенційно сприяючи поширенню інфекції", - повідомила експерт.

"Номер чотири, наші ноги", - сказала вона.

"І номер п'ять, ваші пальці ніг. Гаразд, подивіться між пальцями ніг і переконайтеся, що ви їх вимили", - резюмувала лікар.