Важкохвора українська актриса опинилась в реанімації і потребує допомоги

Важкохвора українська актриса потрапила в реанімацію

Відомо, що лікування, яке вже багато років проходить акторка, на жаль, не дає позитивних результатів і її стан лише погіршується. Зараз Катерина знаходиться в реанімації через сепсис, що спровокував ускладнення.

Хоча нещодавно дівчина виходила на зв’язок з фоловерами та повідомила, що вона жива, але все ще хворіє. Це відбулося наприкінці жовтня цього року. Та зараз її чоловік просить допомоги, щоб врятувати Катерину.

"Моя дружина, Катя Тишкевич, вже сьому добу знаходиться в реанімації, де лікарі відчайдушно борються за її життя. Що стало причиною сепсису й досі не відомо, але вже й не важливо, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками. Найважче зараз легеням, печінці та серцю. На сьогодні сплачено за лікування Каті майже 350000 тисяч, але стан її й досі залишається вкрай важким. Тож буду радий будь-якому донату на її одужання", - пише чоловік Катерини.

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Такий самий пост у себе на сторінці розмістила народна артистка України Ольга Сумська з посиланням на банку для збору грошей.

Валентин також додав фото своєї дружини з реанімації, де чітко видно, в якому стані знаходиться нині актриса.

Чим хворіє Катерина Тишкевич

Катя хвора на соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку. Причина даної недуги спровокована порушенням біохімії мозку.

А ось проявляється вона постійним та нестерпним головним болем, який, за словами самої акторки у попередніх зверненнях, не дає їй навіть нормально спати.

Катерина Тишкевич опинилась а реанімації (фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k)