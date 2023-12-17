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Важкохвора Тишкевич потішила фанів новими кадрами з палати: "Все ще на планеті Земля"

Неділя 17 грудня 2023 08:50
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Важкохвора Тишкевич потішила фанів новими кадрами з палати: "Все ще на планеті Земля" Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Катерина Тишкевич знову вийшла на зв'язок з прихильниками і розповіла про своє самопочуття.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Катерина Тишкевич вийшла на зв'язок з фанами

Артистка опублікувала у своїх stories коротке відео, судячи з якого можно зробити висновок, що їй стає трохи краще.

"Я все ще на планеті Земля", - написала важкохвора.

Важкохвора Тишкевич потішила фанів новими кадрами з палати: &quot;Все ще на планеті Земля&quot;

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Чоловік Катерини, актор Валентин Томусяк, який практично не відходить від коханої дружини у лікарні, також показав у своїх соцмережах їхнє спільне відео.

На ньому Тишкевич намагається поцілувати обранця.

"Відновлюємося", - повідомив Валентин.

Важкохвора Тишкевич потішила фанів новими кадрами з палати: &quot;Все ще на планеті Земля&quot;

Катерина Тишкевич з чоловіком (фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k)

Зазначимо, що зірка серіалу "Ніщо не трапляється двічі" вже тривалий час перебуває у лікарні із сепсисом, який викликав ускладнення.

Найбільше через хворобу постраждали легені, печінка й серце. Через це Катерина опинилася у реанімації.

Як раніше зізнався її чоловік, фізичний стан дружини поступово відновлюється, а от емоційно-психологічний поки лишається тяжким.

Нещодавно ми розповідали, хто така Катерина Тишкевич і в яких фільмах вона знімалась.

Також Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення.

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