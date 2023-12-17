Важкохвора Тишкевич потішила фанів новими кадрами з палати: "Все ще на планеті Земля"
Українська акторка Катерина Тишкевич знову вийшла на зв'язок з прихильниками і розповіла про своє самопочуття.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Катерина Тишкевич вийшла на зв'язок з фанами
Артистка опублікувала у своїх stories коротке відео, судячи з якого можно зробити висновок, що їй стає трохи краще.
"Я все ще на планеті Земля", - написала важкохвора.
Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Чоловік Катерини, актор Валентин Томусяк, який практично не відходить від коханої дружини у лікарні, також показав у своїх соцмережах їхнє спільне відео.
На ньому Тишкевич намагається поцілувати обранця.
"Відновлюємося", - повідомив Валентин.
Катерина Тишкевич з чоловіком (фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k)
Зазначимо, що зірка серіалу "Ніщо не трапляється двічі" вже тривалий час перебуває у лікарні із сепсисом, який викликав ускладнення.
Найбільше через хворобу постраждали легені, печінка й серце. Через це Катерина опинилася у реанімації.
Як раніше зізнався її чоловік, фізичний стан дружини поступово відновлюється, а от емоційно-психологічний поки лишається тяжким.
Нещодавно ми розповідали, хто така Катерина Тишкевич і в яких фільмах вона знімалась.
Також Зібров висловився про першу дружину та назвав причину їхнього розлучення.