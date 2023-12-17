Тяжелобольная Тышкевич порадовала фанов новыми кадрами из палаты: "Все еще на планете Земля"
Украинская актриса Екатерина Тышкевич снова вышла на связь со поклонниками и рассказала о своем самочувствии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Екатерина Тышкевич вышла на связь с фанами
Артистка опубликовала в своих stories короткое видео, судя по которому можно сделать вывод, что ей становится немного лучше.
"Я все еще на планете Земля", - написала тяжелобольная.
Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Муж Екатерины, актер Валентин Томусяк, который практически не отходит от любимой жены в больнице, также показал в своих соцсетях их совместное видео.
На нем Тышкевич пытается поцеловать избранника.
"Восстанавливаемся", - сообщил Валентин.
Екатерина Тышкевич с мужчиной (фото: instagram.com/tomusyak)
Отметим, что звезда сериала "Ничто не случается дважды" уже длительное время находится в больнице с сепсисом, который вызвал осложнения.
Больше всего из-за болезни пострадали легкие, печень и сердце. Из-за этого Екатерина оказалась в реанимации.
Как ранее признался ее муж, физическое состояние жены постепенно восстанавливается, а вот эмоционально-психологическое пока остается тяжелым.
Недавно мы рассказывали, кто такая Екатерина Тишкевич и в каких фильмах она снималась.
Также Зибров высказался о первой жене и назвал причину их развода.