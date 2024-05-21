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"Важко злізти". Олег Псюк з KALUSH розповів про свою наркотичну залежність

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Засновник і фронтмен гурту "Kalush" та "Kalush Orchestra" Олег Псюк розповів про свою наркотичну залежність і дав пораду тим, хто зіштовхнувся з цією проблемою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста для подкасту Олександра Волошина.

Деталі

Зі слів артиста, це дуже важко "злізти" з тяжких наркотиків. Йому ж допомогло це зробити терпіння і зміна оточення.

"Знаєш коли ти думаєш: "Ні, ну на мене ж не впливає ніхто, я сам приймаю рішення". Але коли ти родився у такому місті і сам створив таке…  Мається на увазі, це ж не значить, що в Калуші тільки такі оточення. Ні, в Калуші є і спортсмени, і шахматисти і математики", - сказав Олег.

"Але я такий тип, який знаходив такі компанії, любителів чогось нехорошого. І коли ти завжди тусуєшся в таких компаніях, то для тебе взагалі воно не здається, ніби це якось неадекватно, так жорстко "присісти", - додав він.

Кинув шкідливі звички репер у 22 роки.

"В "Kalush" у мене було там декілька компаній, з якими я гуляв, різних. І це не було такого, що одні любителі математики, інші любителі спорту, а третій - якихось суперречовин не прикольних. Всі були любителі чогось поганого", - розповів Олег.

У цей день, каже артист, коли він всім сказав, щоб йому з цього приводу не писали і не дзвонили, співак втратив усіх друзів.

 

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