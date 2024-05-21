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"Трудно слезть". Олег Псюк из KALUSH рассказал о своей наркотической зависимости

Олег Псюк (фото: instagram.com/kalush.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Основатель и фронтмен группы "Kalush" и "Kalush Orchestra" Олег Псюк рассказал о своей наркотической зависимости и дал совет тем, кто столкнулся с этой проблемой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для подкаста Александра Волошина.

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Со слов артиста, это очень тяжело "слезть" с тяжелых наркотиков. Ему же помогло это сделать терпение и смена окружения.

"Знаешь когда ты думаешь: "Нет, ну на меня же не влияет никто, я сам принимаю решение". Но когда ты родился в таком городе и сам создал такое... Имеется в виду, это же не значит, что в Калуше только такие окружения. Нет, в Калуше есть и спортсмены, и шахматисты и математики", - сказал Олег.

"Но я такой тип, который находил такие компании, любителей чего-то нехорошего. И когда ты всегда тусуешься в таких компаниях, то для тебя вообще оно не кажется, будто это как-то неадекватно, так жестко "присесть", - добавил он.

Бросил вредные привычки рэпер в 22 года.

"В "Kalush" у меня было там несколько компаний, с которыми я гулял, разных. И это не было такого, что одни любители математики, другие любители спорта, а третий - каких-то супервеществ не прикольных. Все были любители чего-то плохого", - рассказал Олег.

В этот день, говорит артист, когда он всем сказал, чтобы ему по этому поводу не писали и не звонили, певец потерял всех друзей.

 

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