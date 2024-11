Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерів

Кар’єра

Акторською справою Джон захопився з дитинства, адже його мати вела клас акторської майстерності, а батько збудував для дітей маленьку сцену в підвалі, де вони могли репетирувати вистави.

Після того, як малий Траволта побачив Джеймса Кегні у стрічці "Янкі Дудл Денді", він також зацікавився танцями. Паралельно з цим він продовжував відвідувати уроки акторської майстерності, зокрема у Фреда Келлі, брата славетного Джина Келлі.

Траволта мріяв підкорити Голлівуд з дитинства (фото: instagram.com/johntravolta)

У 1970 році, коли Траволті було 16, він переїхав до Нью-Йорка і почав отримувати перші ролі у мюзиклах. Разом із цим хлопець не полишав надії пробитися в кіно. Спочатку це були невдалі спроби, тому він також брав участь у зйомках реклам.

Першу роль у кінематографі Джон отримав у 1975 році, зігравши милого бешкетника Вінні Барбаріно у популярному серіалі "З поверненням, Коттер".

Тоді звукозаписна компанія оцінила його привабливу зовнішність та харизму й запропонувала контракт на запис синглу "Let Her In", який потрапив до американського топ-40. Також у цей період популярності набула його пісня "Slow Dancing". Але навіть ці успіхи не приносили повної реалізації, і Джон не переставав мріяти про велике кіно.

Складно повірити, що акторові 70 (фото: instagram.com/johntravolta)

Удача посміхнулася акторові, коли він отримав роль у фільмі жахів за твором Стівена Кінга, а згодом - зіграв танцюриста диско Тоні Манеро у стрічці "Лихоманка суботнього вечора". Саме ця роль зробила його зіркою Голлівуду.

Разом з акторською кар'єрою Траволта розвивав і свою співочу. Наприклад, усі вокальні партії у фільмі "Мастило" він виконав сам, а саундтреки очолили чарти альбомів у США та посіли друге місце у Великій Британії.

Блискуче повернення своєї грандіозної слави Траволта пережив після успіху фільму "Кримінальне чтиво" від Квентіна Тарантіно.

Джон Траволта сьогодні (фото: instagram.com/johntravolta)

Особисте життя

Траволта має двох дітей: доньку Еллу та сина Бенджаміна. Їх народила його покійна обраниця, акторка Келлі Престон, життя якої обірвалося у липні 2020 року через рак молочної залози.

Джон Траволта з дітьми (Фото: instagram.com/johntravolta)

Траволта з дружиною та маленьким сином (фото: instagram.com/johntravolta)

Соцмережі

В Instagram за Джоном стежить 5,4 млн користувачів. На своїй сторінці він ділиться кадрами зі світських заходів, теплими сімейними фото та показує своїх улюбленців.

Соцмережі Джона Траволти (фото: instagram.com/johntravolta)

Соцмережі Джона Траволти (фото: instagram.com/johntravolta)