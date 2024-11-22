Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерів

Джон Траволта - американський актор і виконавець, який зіграв у багатьох голлівудських блокбастерах. Сьогодні зірці 70, і, дивлячись на його фото, важко повірити, що цей вік є справжнім.
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Акторською справою Джон захопився з дитинства, адже його мати вела клас акторської майстерності, а батько збудував для дітей маленьку сцену в підвалі, де вони могли репетирувати вистави.
Після того, як малий Траволта побачив Джеймса Кегні у стрічці "Янкі Дудл Денді", він також зацікавився танцями. Паралельно з цим він продовжував відвідувати уроки акторської майстерності, зокрема у Фреда Келлі, брата славетного Джина Келлі.
У 1970 році, коли Траволті було 16, він переїхав до Нью-Йорка і почав отримувати перші ролі у мюзиклах. Разом із цим хлопець не полишав надії пробитися в кіно. Спочатку це були невдалі спроби, тому він також брав участь у зйомках реклам.
Першу роль у кінематографі Джон отримав у 1975 році, зігравши милого бешкетника Вінні Барбаріно у популярному серіалі "З поверненням, Коттер".
Тоді звукозаписна компанія оцінила його привабливу зовнішність та харизму й запропонувала контракт на запис синглу "Let Her In", який потрапив до американського топ-40. Також у цей період популярності набула його пісня "Slow Dancing". Але навіть ці успіхи не приносили повної реалізації, і Джон не переставав мріяти про велике кіно.
Удача посміхнулася акторові, коли він отримав роль у фільмі жахів за твором Стівена Кінга, а згодом - зіграв танцюриста диско Тоні Манеро у стрічці "Лихоманка суботнього вечора". Саме ця роль зробила його зіркою Голлівуду.
Разом з акторською кар'єрою Траволта розвивав і свою співочу. Наприклад, усі вокальні партії у фільмі "Мастило" він виконав сам, а саундтреки очолили чарти альбомів у США та посіли друге місце у Великій Британії.
Блискуче повернення своєї грандіозної слави Траволта пережив після успіху фільму "Кримінальне чтиво" від Квентіна Тарантіно.
Траволта має двох дітей: доньку Еллу та сина Бенджаміна. Їх народила його покійна обраниця, акторка Келлі Престон, життя якої обірвалося у липні 2020 року через рак молочної залози.
В Instagram за Джоном стежить 5,4 млн користувачів. На своїй сторінці він ділиться кадрами зі світських заходів, теплими сімейними фото та показує своїх улюбленців.
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Для написання матеріалу було використані джерела: інформація про актора зі сторінки Вікіпедія, а також його Instagram.