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Важить менше 100 г. Xiaomi випустила ультратонкий повербанк: як він виглядає

Xiaomi представила бюджетний та надтонкий пауербанк за 20 доларів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Xiaomi представила новий повербанк із дуже тонким дизайном, який привертає увагу не лише своїм стильним зовнішнім виглядом, а й компактними розмірами. Пристрій відрізняється невисокою ємністю акумулятора, але його легка вага та привабливий зовнішній вигляд роблять його зручним аксесуаром.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про китайські технології Gizmochina.

З приємними розмірами 113×53×10 мм і вагою всього 93 грами, новий повербанк від Xiaomi легший за iPhone 15, який важить 201 грам. Для досягнення мінімальної ваги та компактних розмірів, конструкція була спрощена, залишивши лише один порт USB-C на 20 Вт, який працює як для зарядки, так і для виходу.

За габаритами та дизайном акумулятор легко сплутати з компактним смартфоном (фото: Gizmochina)

Повербанк може повністю зарядитися лише за 1,75 години з використанням адаптера потужністю 18 Вт. Він також оснащений чіпом для розпізнавання підключених пристроїв, забезпечуючи оптимальне заряджання для маленьких гаджетів, таких як навушники.

Незважаючи на номінальну ємність акумулятора 5 000 мА/год, його реальна мінімальна ємність становить 2 700 мА/год. Тим не менш, повербанк здатний забезпечити зарядку смартфона або навушників, що перевищує цю мінімальну ємність, враховуючи втрати енергії під час перетворення та передачі.

Тонкий повербанк на 5 000 мА/год від Xiaomi (фото: Gizmochina)

Xiaomi Ultra-Thin Power Bank 5000 mAh оцінили у 129 юанів (700 гривень) і він вже доступний для покупки в Китаї, а найближчим часом, ймовірно, з'явиться на AliExpress.

Нагадаємо, що Xiaomi випускає надпотужний смартфон за "кумедні" гроші.

А ще ми писали про розумне ліжко з кількома режимами, включаючи "антихрап", яке представила компанія Xiaomi.

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