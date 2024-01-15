Xiaomi випускає надпотужний смартфон за "смішні" гроші: яким він буде

Компанія Xiaomi представила два нових смартфони Poco - X6 і X6 Pro. Ці моделі стали першими в лінійці суббренду, обладнаними сканером відбитка пальця, вбудованим безпосередньо в дисплей. Обидва пристрої вже доступні для покупки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на один із провідних у світі сайтів про мобільні телефони GSMArena.com .

Обидва смартфони оснащені AMOLED-панелями розміром 6,67 дюйма з роздільною здатністю 1 220 x 2 712 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю до 1 800 ніт.

Обидва смартфони мають AMOLED-панелі (фото: GSMArena.com)

Конфігурація камер однакова: основна камера 64 Мп із 2-кратним зумом без втрат, суперширококутний модуль 8 Мп та макрооб'єктив 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп і розташована в традиційному О-подібному вирізі.

Оперативна пам'ять становить 8/12 ГБ, а вбудована пам'ять - 256/512 ГБ. Однак основні відмінності полягають у чіпсеті та ємності акумулятора. Модель X6 використовує процесор Snapdragon 7 Gen 2, тоді як X6 Pro працює на чіпсеті Dimensity 8 300. Ємність батареї становить 5 000 мА/год для X6 і трохи більше - 5 100 мА/год для X6 Pro.

Poco X6 (фото: GSMArena.com)

За операційною системою, звичайна модель X6 поставляється з попередньо встановленою старою версією MIUI 14 (Android 13), яку обіцяють оновити до HyperOS у майбутньому. У той час, як Poco X6 Pro вже працює на HyperOS. Виробник гарантує три оновлення прошивки та 4 роки оновлень безпеки для обох моделей.

Серед інших відмінностей варто відзначити відсутність стандартного роз'єму для навушників у моделі X6 Pro, який збережений лише у стандартній версії.

Poco X6 Pro (фото: GSMArena.com)

Poco X6 доступний у чорному, білому та синьому кольорах, ціни варіюються від 250 до 320 доларів (9 500-12 100 гривень). Poco X6 Pro пропонується у чорному, сірому та фірмовому жовтому, і коштує від 300 до 370 доларів (11 400-14 000 гривень).