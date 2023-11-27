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Представлено розумне ліжко з кількома режимами, включаючи "антихрап"

Понеділок 27 листопада 2023 18:25
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Представлено розумне ліжко з кількома режимами, включаючи "антихрап" Розумне ліжко з кількома режимами від Xiaomi (фото: Ithome)
Автор: Павло Колеснік

Xiaomi представила свою останню інновацію у сфері розумних технологій - нове розумне ліжко під брендом 8H. Новинка, що отримала назву 8H Find Smart Electric Bed, є сучасним безкаркасним ліжком, обладнаним функцією регулювання нахилу, яке можна зручно налаштовувати за допомогою пульта або смартфона.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Ithome.

Ліжко 8H Find Smart Electric Bed від Xiaomi надає вісім режимів, включаючи "антихрап", "перегляд телевізора", "годування грудьми", "читання", "відеоігри", "йога", "ефект невагомості" та горизонтальне розташування без нахилу. Положення ніжок та спинки також можна регулювати вручну.

Синхронізоване з додатком Mi Home, ліжко підтримує автоматизацію, що дозволяє програмувати її на випрямлення часу підйому для більш комфортного вставання.

В основі ліжка вбудована LED-стрічка з теплим світлом, яку можна використовувати як нічник або джерело м'якого світла ввечері.

Представлено розумне ліжко з кількома режимами, включаючи &quot;антихрап&quot;Представлено розумне ліжко з кількома режимами, включаючи &quot;антихрап&quot;Ліжко має 8 режимів, включаючи "антихрап" (фото: ItHome)

Xiaomi 8H Find Smart Electric Bed доступна у двох варіантах ширини - 1,5 метра та 1,8 метра. Обидві версії можна придбати окремо або в комплекті з одним із трьох видів матраців: 20-сантиметровий латексний з повною підтримкою спини, 15-сантиметровий латексний або 25-сантиметровий бавовняний.

На даний момент замовити ліжко можна лише через китайську платформу Xiaomi Youpin. Модель шириною 1,5 метра коштує 2 799 юанів (приблизно 14 300 гривень), версія 1,8 метра - 2 999 юанів (приблизно 15 300 гривень).

Найдорожчим варіантом є комплект із 15-сантиметровим латексним матрацом. Його ціна становить 4 999 або 5 999 юанів, залежно від розміру (приблизно 25 550 і 30 650 гривень відповідно).

Нагадаємо, Xiaomi випустила тонкий смартфон із камерою 108 Мп.

А ще ми писали про те, що Xiaomi показала дизайн свого першого електрокара.

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