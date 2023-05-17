Важчі симптоми та прогнози: чому жінки та чоловіки по-різному переносять інсульт

Чому жінки та чоловіки по-різному переносять інсульт

Корейська дослідницька група проаналізувала зображення МРТ і клінічні дані 6 464 пацієнтів, госпіталізованих з приводу інсульту в період з травня 2011 року по січень 2013 року.

У результаті виявилося, що симптоми прояву інсульту були важчими в жінок через біологічні відмінності в області цереброваскулярного стенозу та місці інсульту.

Пацієнтки мали вищий ступінь тяжкості інсульту, на 3,5% вищу ймовірність відчути погіршення протягом трьох тижнів і на 4,5% вищі ризики отримати несприятливий функціональний результат протягом трьох місяців.

Згідно з дослідженням, біологічна різниця була більш вираженою у людей у ​​віці 50 років і старше. Це пояснювалося тим, що частота стенозу середньої мозкової артерії та інфаркту мозку, що пошкоджує рухові нерви, приблизно на 5% частіше трапляється в пацієнтів жіночої статі.

Таким чином дослідження демонструє, що жінки, які перенесли інсульт, мають серйозніші симптоми та прогнози на майбутнє. Результати наштовхнули вчених на думку, що для жінок потрібен менш агресивне лікування інсультів.

Як розпізнати інсульт на ранніх стадіях

Попереджувальні ознаки інсульту, що виникають раптово:

Оніміння або слабкість обличчя, руки чи ноги, частіше з одного боку тіла

Проблема з розумінням мови чи мовленням, плутанина в словах, реченнях тощо

Проблема із зором

Проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата рівноваги чи координації

Сильний головний біль без причин

Інфографіка: ifnmu.edu.ua

Якщо ви спостерігаєте наявність однієї чи кількох ознак, що виникають раптово, одразу звертайтеся до лікаря або викликайте швидку.

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