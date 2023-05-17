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Более тяжелые симптомы и прогнозы: почему женщины и мужчины по-разному переносят инсульт

Почему женщины и мужчины по-разному реагируют на инсульт (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, вследствие которого возникает повреждение части головного мозга. Обычно он является осложнением гипертонической болезни, однако у женщин и мужчин проявляется по-разному. Ученые изучили это утверждение и нашли ему причину.

Об этом говорится в статье KoreaBiomed.

Почему женщины и мужчины по-разному переносят инсульт

Корейская исследовательская группа проанализировала изображения МРТ и клинические данные 6464 пациентов, госпитализированных по поводу инсульта в период с мая 2011 года по январь 2013 года.

В результате оказалось, что симптомы проявления инсульта были более тяжелыми у женщин из-за биологических различий в области цереброваскулярного стеноза и месте инсульта.

Пациентки имели более высокую степень тяжести инсульта, на 3,5% выше вероятность почувствовать ухудшение в течение трех недель и на 4,5% более высокие риски получить неблагоприятный функциональный результат в течение трех месяцев.

Согласно исследованию, биологическая разница была более выражена у людей в возрасте 50 лет и старше. Это объяснялось тем, что частота стеноза средней мозговой артерии и инфаркта мозга, повреждающего двигательные нервы, примерно на 5% чаще встречается у пациентов женского пола.

Таким образом, исследование демонстрирует, что женщины, перенесшие инсульт, имеют более серьезные симптомы и прогнозы. Результаты натолкнули ученых на мысль, что для женщин требуется менее агрессивное лечение инсультов.

Как распознать инсульт на ранних стадиях

Предупредительные признаки инсульта, возникающие внезапно:

  • Онемение или слабость лица, руки или ноги, чаще с одной стороны тела
  • Проблема с пониманием языка или речью, путаница в словах, предложениях и т. п.
  • Проблема со зрением
  • Проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или координации
  • Сильная головная боль без причин

Инфографика: ifnmu.edu.ua

Если вы наблюдаете внезапное наличие одного или нескольких признаков, сразу обращайтесь к врачу или вызывайте скорую.

Как профилактировать инсульт

  • Проверяйте уровень холестерина не реже 1 раза в 5 лет.
  • Контролируйте артериальное давление.
  • Лечите диабет и регулярно проверяйте уровень сахара в крови.
  • Лечите сердечные заболевания и обследуйте сердце.
  • Выбирайте здоровую пищу.
  • Будьте физически активны.
  • Откажитесь от курения.
  • Откажитесь от алкоголя.

Раньше мы писали, какая группа крови наиболее подвержена развитию болезней сердца.

Читайте также, какое простое упражнение улучшает кровообращение и защищает от многих заболеваний.

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