Более тяжелые симптомы и прогнозы: почему женщины и мужчины по-разному переносят инсульт

Почему женщины и мужчины по-разному переносят инсульт

Корейская исследовательская группа проанализировала изображения МРТ и клинические данные 6464 пациентов, госпитализированных по поводу инсульта в период с мая 2011 года по январь 2013 года.

В результате оказалось, что симптомы проявления инсульта были более тяжелыми у женщин из-за биологических различий в области цереброваскулярного стеноза и месте инсульта.

Пациентки имели более высокую степень тяжести инсульта, на 3,5% выше вероятность почувствовать ухудшение в течение трех недель и на 4,5% более высокие риски получить неблагоприятный функциональный результат в течение трех месяцев.

Согласно исследованию, биологическая разница была более выражена у людей в возрасте 50 лет и старше. Это объяснялось тем, что частота стеноза средней мозговой артерии и инфаркта мозга, повреждающего двигательные нервы, примерно на 5% чаще встречается у пациентов женского пола.

Таким образом, исследование демонстрирует, что женщины, перенесшие инсульт, имеют более серьезные симптомы и прогнозы. Результаты натолкнули ученых на мысль, что для женщин требуется менее агрессивное лечение инсультов.

Как распознать инсульт на ранних стадиях

Предупредительные признаки инсульта, возникающие внезапно:

Онемение или слабость лица, руки или ноги, чаще с одной стороны тела

Проблема с пониманием языка или речью, путаница в словах, предложениях и т. п.

Проблема со зрением

Проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или координации

Сильная головная боль без причин

Инфографика: ifnmu.edu.ua

Если вы наблюдаете внезапное наличие одного или нескольких признаков, сразу обращайтесь к врачу или вызывайте скорую.

Как профилактировать инсульт