Вчені з'ясували, яка група крові найбільш схильна до раку та хвороб серця

Про групу крові більшість людей замислюється лише тоді, коли потрібно її здати на аналізи. Однак насправді вона може розповісти дуже багато. Наприклад, можна дізнатись, чи схильна людина до певних хвороб

Про це повідомили на сайті Donor.ua .

Які є ризики

Австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив чотири групи крові ще у 1900 році. З того часу людство небагато дізналося про функції груп крові. Зокрема, належну увагу на цю тему звернули лише протягом останнього десятиліття.

Вчені дослідили, що люди з однією і тією ж групою крові мають однаковий ризик захворіти на певні види хвороб. Зокрема встановлено зв’язок між групами крові та ризиком захворіти на певні види раку, серцево-судинні та деякі інфекційні захворювання.

Онкологія

Згідно з дослідженням, опублікованому у медичному журналі "NIH Public Access", люди з першої групою крові мають менший ризик захворіти на рак підшлункової залози.

Також інші дослідження, які опубліковані в Американському журналі епідеміології, вказують, що друга група крові має підвищений ризик розвитку раку шлунка.

Ризик виникнення серцево-судинні захворювання

Метааналізи, які опубліковані вченими в Американському журналі тромбозу та гемостазу (Journal of Thrombosis and Haemostasis) підтверджують, що друга, третя та четверта групи мають вищий ризик розвитку тромбозу вен.

Вчені пов'язують це із підвищеною циркуляцією у цих групах фактору Вільєбранда, що відповідає за згортання крові. А перша група має нижчий рівень цього фактору у крові, тому і нижчий ризик тромбозу.

ЗА словами експертів, в результаті люди з першою групою крові мають також нижчий ризик розвитку інсульту, інфаркту міокарда та хвороби периферичної артерії.

Інфекційні захворювання

Люди з першою групою крові більш схильні до ураження бактерією Гелікобактер пілорі, що інфікує шлунок та дванадцятипалу кишку. До цього висновку дійшли вчені у дослідженні.

Доктор мікробіології в Індії Камала Тірумалай у дослідженні пояснила, що люди з першою групою крові також чутливі до хвороб, викликаних вірусом холери, кишковою паличкою та норовірусом (викликає шлунково-кишкові захворювання).

Однак люди з першою групою крові швидше одужують від малярії, стверджується у дослідження, опублікованому в журналі Американського товариства гематології. Такий результат для першої групи був доведений як експериментально, так і за допомогою GWAS (дослідження геному широкого загалу).

Важливо, якщо ваша група крові має схильність до якоїсь хвороби, це ще не означає, що ви обов’язково захворієте. Необхідно опиратись на власне самопочуття та дотримуватись правил гігієни та безпеки.