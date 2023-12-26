У Ватикані знайшли загублений фрагмент Біблії, якому понад півтори тисячі років (фото)

Що відомо про новий фрагмент Біблії

Прихований текст знайшли в рамках проекту Sinai Palimpsests, де дослідники прагнуть відновити тексти, які були стерті та переписані писарями в IV-XI ст.

Рукописи "Палімпсести", де попередній текст був змитий або зішкрябаний, а потім повторно використаний, були досить поширеними через дефіцит матеріалів для письма. Однак через століття текст можна відновити, освітливши рукописи флуоресценцією або різними довжинами хвиль.

Використовуючи ці методи, дослідники вже розшифрували 74 рукописи, але остання знахідка була особливою, оскільки містила переклад на століття старший за найдавніші грецькі переклади, включаючи Синайський кодекс.

Знайдений новий фрагмент Біблії (фото: iflscience.com)

"Традиція сирійського християнства знає кілька перекладів Старого та Нового Заповітів. Донедавна було відомо лише про два рукописи, які містили старосирійський переклад Євангелія", - заявляє науковець Грігорі Кассель, який віднайшов текст.

Переклад - вперше написаний у ІІІ ст. н. е. і скопійований у VI-му ст. читається: "у той час Ісус проходив полями в суботу, і його учні зголодніли, почали збирати колоски та їсти", тоді як сирійський віднайдений переклад закінчується "почали збирати колоски, терти в руках і їсти їх".

"Грігорі Кессель зробив велике відкриття завдяки своїм глибоким знанням старосирійських текстів і особливостей писемності. Це відкриття доводить, наскільки продуктивною та важливою може бути взаємодія між сучасними цифровими технологіями та фундаментальними дослідженнями при роботі із середньовічними рукописами", - заявила директор Інституту середньовічних досліджень Австрійської академії наук Клаудія Рапп.