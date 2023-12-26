В Ватикане нашли утерянный фрагмент Библии, которому более полутора тысячи лет (фото)

Что известно о новом фрагменте Библии

Скрытый текст был найден в рамках проекта Sinai Palimpsests, где исследователи стремятся восстановить тексты, которые были стерты и переписаны писцами в IV-XI вв.

Рукописи "Палимпсесты", где предыдущий текст был смыт, а затем повторно использован, были достаточно распространены из-за дефицита материалов для письма. Однако через столетие текст можно восстановить, осветив рукописи флуоресценцией или разными длинами волн.

Используя эти методы, исследователи уже расшифровали 74 рукописи, но последняя находка была особенной, поскольку содержала перевод на века старше древнейших греческих переводов, включая Синайский кодекс.

Найден новый фрагмент Библии (фото: iflscience.com)

"Традиция сирийского христианства знает несколько переводов Ветхого и Нового Заветов. До недавнего времени было известно лишь о двух рукописях, которые содержали старосирийский перевод Евангелия", - заявляет ученый Григори Кассель, который нашел текст.

Перевод - впервые написанный в ІІІ ст. н. е. и скопированный в VI-м ст. читается: "в то время Иисус проходил по полям в субботу, и его ученики проголодались, начали собирать колосья и есть", тогда как сирийский найденный перевод заканчивается "начали собирать колосья, тереть в руках и есть их".

"Григори Кессель сделал большое открытие благодаря своим глубоким знаниям старосирийских текстов и особенностей письменности. Это открытие доказывает, насколько продуктивным и важным может быть взаимодействие между современными цифровыми технологиями и фундаментальными исследованиями при работе со средневековыми рукописями", - заявила директор Института средневековых исследований Австрий Клаудия Рапп.