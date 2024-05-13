Євробачення 2023 і "Ватажок": названо лауреатів премії BAFTA TV Awards 2024

У Лондоні відбулася церемонія вручення 70-ї ювілейної премії BAFTA TV Awards, британського еквівалента "Еммі". Пісенний конкурс Євробачення-2023, який торік проходив у Ліверпулі від імені України, отримав нагороду за "Найкраще висвітлення подій наживо".

Кому ще дісталася телевізійна премія Британської академії телебачення і кіномистецтв - дізнайтесь у нашому матеріали РБК-Україна (проект Styler). При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: BAFTA.