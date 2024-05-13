Євробачення 2023 і "Ватажок": названо лауреатів премії BAFTA TV Awards 2024
Список переможців BAFTA TV Awards (фото: колаж РБК-Україна)
У Лондоні відбулася церемонія вручення 70-ї ювілейної премії BAFTA TV Awards, британського еквівалента "Еммі". Пісенний конкурс Євробачення-2023, який торік проходив у Ліверпулі від імені України, отримав нагороду за "Найкраще висвітлення подій наживо".
Кому ще дісталася телевізійна премія Британської академії телебачення і кіномистецтв - дізнайтесь у нашому матеріали РБК-Україна (проект Styler).
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: BAFTA.
Список переможців BAFTA TV Awards
- Найкращий драматичний серіал - "Ватажок"
- Найкращий комедійний серіал - "Такі хоробрі дівчата"
- Найкращий міні-серіал - "Шоста заповідь"
- Найкращий актор у серіалі - Тімоті Сполл ("Шоста заповідь")
- Найкраща актриса в серіалі - Сара Ланкашир ("Щаслива долина")
- Найкращий актор другого плану - Меттью МакФед'єн ("Спадкоємці")
- Найкраща актриса другого плану - Жасмін Джобсон ("Ватажок")
- Найкраща жіноча комедійна роль - Гбемісола Ікумело ("Таємна операція")
- Найкраща чоловіча комедійна роль - Маваан Різван ("Найсок")
- Найкращий міжнародний серіал - "Тисяча життів Бернара Тапі"
- Найкраще реаліті-шоу - "Гра в кальмара: Виклик"
- Найкраще висвітлення подій наживо - Євробачення 2023
Нещодавно ми розповідали, що Юлія Саніна приголомшила червоний хідник BAFTA TV напівпрозорим вбранням.
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