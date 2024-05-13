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Євробачення 2023 і "Ватажок": названо лауреатів премії BAFTA TV Awards 2024

Понеділок 13 травня 2024 17:50
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Євробачення 2023 і "Ватажок": названо лауреатів премії BAFTA TV Awards 2024 Список переможців BAFTA TV Awards (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У Лондоні відбулася церемонія вручення 70-ї ювілейної премії BAFTA TV Awards, британського еквівалента "Еммі". Пісенний конкурс Євробачення-2023, який торік проходив у Ліверпулі від імені України, отримав нагороду за "Найкраще висвітлення подій наживо".

Кому ще дісталася телевізійна премія Британської академії телебачення і кіномистецтв - дізнайтесь у нашому матеріали РБК-Україна (проект Styler).

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: BAFTA.

Список переможців BAFTA TV Awards

  • Найкращий драматичний серіал - "Ватажок"

  • Найкращий комедійний серіал - "Такі хоробрі дівчата"

  • Найкращий міні-серіал - "Шоста заповідь"

  • Найкращий актор у серіалі - Тімоті Сполл ("Шоста заповідь")
  • Найкраща актриса в серіалі - Сара Ланкашир ("Щаслива долина")
  • Найкращий актор другого плану - Меттью МакФед'єн ("Спадкоємці")
  • Найкраща актриса другого плану - Жасмін Джобсон ("Ватажок")
  • Найкраща жіноча комедійна роль - Гбемісола Ікумело ("Таємна операція")
  • Найкраща чоловіча комедійна роль - Маваан Різван ("Найсок")
  • Найкращий міжнародний серіал - "Тисяча життів Бернара Тапі"

  • Найкраще реаліті-шоу - "Гра в кальмара: Виклик"
  • Найкраще висвітлення подій наживо - Євробачення 2023

Нещодавно ми розповідали, що Юлія Саніна приголомшила червоний хідник BAFTA TV напівпрозорим вбранням.

Також ми писали, де пройде Євробачення 2025.

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