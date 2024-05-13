Евровидение 2023 и "Главарь": названы лауреаты премии BAFTA TV Awards 2024
Список победителей BAFTA TV Awards (фото: коллаж РБК-Украина)
В Лондоне состоялась церемония вручения 70-й юбилейной премии BAFTA TV Awards, британского эквивалента "Эмми". Песенный конкурс Евровидение-2023, который в прошлом году проходил в Ливерпуле от имени Украины, получил награду за "Лучшее освещение событий в прямом эфире".
Кому еще досталась телевизионная премия Британской академии телевидения и киноискусств - узнайте в нашем материале РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использовались следующие источники: BAFTA.
Список победителей BAFTA TV Awards
- Лучший драматический сериал - "Главарь"
- Лучший комедийный сериал - "Такие храбрые девушки"
- Лучший мини-сериал - "Шестая заповедь"
- Лучший актер в сериале - Тимоти Сполл ("Шестая заповедь")
- Лучшая актриса в сериале - Сара Ланкашир ("Счастливая долина")
- Лучший актер второго плана - Мэттью МакФедьен ("Наследники")
- Лучшая актриса второго плана - Жасмин Джобсон ("Главарь")
- Лучшая женская комедийная роль - Гбемисола Икумело ("Тайная операция")
- Лучшая мужская комедийная роль - Маваан Ризван ("Самый яркий")
- Лучший международный сериал - "Тысяча жизней Бернара Тапи"
- Лучшее реалити-шоу - "Игра в кальмара: Вызов"
- Лучшее освещение событий вживую - Евровидение 2023
Недавно мы рассказывали, что Юлия Санина ошеломила красную дорожку BAFTA TV полупрозрачным нарядом.
Также мы писали, где пройдет Евровидение 2025.