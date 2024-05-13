Евровидение 2023 и "Главарь": названы лауреаты премии BAFTA TV Awards 2024

В Лондоне состоялась церемония вручения 70-й юбилейной премии BAFTA TV Awards, британского эквивалента "Эмми". Песенный конкурс Евровидение-2023, который в прошлом году проходил в Ливерпуле от имени Украины, получил награду за "Лучшее освещение событий в прямом эфире".

Кому еще досталась телевизионная премия Британской академии телевидения и киноискусств - узнайте в нашем материале РБК-Украина (проект Styler). При написании материала использовались следующие источники: BAFTA.