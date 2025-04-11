Вася Харізма вперше розповів про свою кохану Яну, яка "має ідеальну фігуру" (фото)

"Ми знайомі з літа, але зустрічаємось чотири місяці", - розповів артист.

"Моя Яна дуже гарна! Вона має ідеальну фігуру. А ще класне почуття гумору. Я б дуже хотів, щоб вона розвивалась у цій сфері, як і я. Але поживемо - побачимо", - каже він.

Вася Харізма з коханою Яною (фото: instagram.com/vasia.charisma)

Попри свою щирість, Яна поки не прагне до медійності. За словами Васі, вона знялася у шоу лише для того, щоб його підтримати. І він дуже цінує цей жест.

"Вона каже, що медійність - не її. Але прийшла на проєкт заради мене. Я дуже їй за це вдячний! Взагалі часто дарую Яні квіти, бо дуже люблю таке. Нещодавно от 201 троянду подарував", - поділився гуморист.

Вася Харізма з дівчиною Яною (фото: instagram.com/vasia.charisma)

Своїм відкриттям Вася також спростовує стереотип про те, що коміки в житті - це мовчазні або навіть замкнені люди.

"Я по життю - комік. Гумор для мене не лише робота, а й спосіб життя. Думаю, без цієї риси мене просто не було б", - каже він.

Що відомо про кохану Васі Харізми

Яна родом з Луцька. Займається моделінгом, беручи участь у зйомках для різноманітних брендів. Дівчина не боїться камери, тому часто ділиться знімками з фотосесій, зокрема відвертих.

Судячи з соціальних мереж, веде активний спосіб життя: подорожує, зустрічається з друзями, підтримує коханого під час робочих знімань.