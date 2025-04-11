Вася Харизма впервые рассказал о своей возлюбленной Яне, у которой "идеальная фигура" (фото)

"Мы знакомы с лета, но встречаемся четыре месяца", - рассказал артист.

"Моя Яна очень красивая! У нее идеальная фигура. А еще классное чувство юмора. Я бы очень хотел, чтобы она развивалась в этой сфере, как и я. Но поживем - увидим", - говорит он.

Вася Харизма с любимой Яной (фото: instagram.com/vasia.charisma)

Несмотря на свою искренность, Яна пока не стремится к медийности. По словам Васи, она снялась в шоу лишь для того, чтобы его поддержать. И он очень ценит этот жест.

"Она говорит, что медийность - не ее. Но пришла на проект ради меня. Я очень ей за это благодарен! Вообще часто дарю Яне цветы, потому что очень люблю такое. Недавно вот 201 розу подарил", - поделился юморист.

Вася Харизма с девушкой Яной (фото: instagram.com/vasia.charisma)

Своим открытием Вася также опровергает стереотип о том, что комики в жизни - это молчаливые или даже замкнутые люди.

"Я по жизни - комик. Юмор для меня не только работа, но и образ жизни. Думаю, без этой черты меня просто не было бы", - говорит он.

Что известно о возлюбленной Васи Харизмы

Яна родом из Луцка. Занимается моделингом, участвуя в съемках для различных брендов. Девушка не боится камеры, поэтому часто делится снимками с фотосессий, в частности откровенных.

Судя по социальным сетям, ведет активный образ жизни: путешествует, встречается с друзьями, поддерживает любимого во время рабочих съемок.