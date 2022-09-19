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Василий Пелеш, которому в 2014-м отрубили руку за трезубец, умер после ранения

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Донецкая область, Понедельник 19 сентября 2022 12:59
Василий Пелеш, которому в 2014-м отрубили руку за трезубец, умер после ранения Коллаж РБК-Украина: Василий Пелеш скончался от ранения
Автор: Светлана Мащенко

Украинский герой Василий Пелеш, которому за татуировку трезубца отрубили руку в 2014, скончался в больнице Днепра 17 сентября.

Что известно о бойце, читайте ниже в материале Styler.

Василий Пелеш прошел Революцию Достоинства, а летом 2014 года в 19-летнем возрасте пошел защищать Украину на Донбасс в составе батальона Айдар.

Там он попал в плен, где ему за патриотическую татуировку на руке отрубили конечность.

Василию установили протез с изображением герба. И после полномасштабного вторжения он отправился защищать Украину.

17 сентября он получил тяжелое ранение возле Константиновки Донецкой области и накануне скончался в больнице.

Василий Пелеш, которому в 2014-м отрубили руку за трезубец, умер после ранения

Василий Пелеш в больнице (фото: life.pravda.com.ua)

Василий Пелеш, которому в 2014-м отрубили руку за трезубец, умер после ранения

Василий с протезом (facebook.com/muchin.aleksandr)

Ранее мы писали, что боец ВСУ три недели воевал со сломанным хребтом .

Также читайте, что во Львове врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое .

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