Василий Пелеш, которому в 2014-м отрубили руку за трезубец, умер после ранения
Украинский герой Василий Пелеш, которому за татуировку трезубца отрубили руку в 2014, скончался в больнице Днепра 17 сентября.
Что известно о бойце, читайте ниже в материале Styler.
Василий Пелеш прошел Революцию Достоинства, а летом 2014 года в 19-летнем возрасте пошел защищать Украину на Донбасс в составе батальона Айдар.
Там он попал в плен, где ему за патриотическую татуировку на руке отрубили конечность.
Василию установили протез с изображением герба. И после полномасштабного вторжения он отправился защищать Украину.
17 сентября он получил тяжелое ранение возле Константиновки Донецкой области и накануне скончался в больнице.
Василий Пелеш в больнице (фото: life.pravda.com.ua)
Василий с протезом (facebook.com/muchin.aleksandr)
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