Василь Пелеш, якому в 2014-му відрубали руку за тризуб, помер після поранення
Український герой Василь Пелеш, якому за татуювання тризуба відрубали руку в 2014, помер в лікарні Дніпра 17 вересня.
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Василь Пелеш пройшов Революцію Гідності, а влітку 2014-го в 19-річному віці пішов захищати Україну на Донбас у складі батальйону Айдар.
Там він потрапив в полон, де йому за патріотичне татуювання на руці відрубали кінцівку.
Василю встановили протез із зображенням герба. І після повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну.
17 вересня він отримав важке поранення біля Костянтинівки Донецької області, і напередодні помер в лікарні.
Василь Пелеш в лікарні (фото: life.pravda.com.ua)
Василь з протезом (facebook.com/muchin.aleksandr)
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