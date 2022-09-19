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Василь Пелеш, якому в 2014-му відрубали руку за тризуб, помер після поранення

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Донецька область, Понеділок 19 вересня 2022 12:59
Василь Пелеш, якому в 2014-му відрубали руку за тризуб, помер після поранення Колаж РБК-Україна: Василь Пелеш помер від поранення
Автор: Світлана Мащенко

Український герой Василь Пелеш, якому за татуювання тризуба відрубали руку в 2014, помер в лікарні Дніпра 17 вересня.

Що відомо про бійця, читайте нижче в матеріалі Styler.

Василь Пелеш пройшов Революцію Гідності, а влітку 2014-го в 19-річному віці пішов захищати Україну на Донбас у складі батальйону Айдар.

Там він потрапив в полон, де йому за патріотичне татуювання на руці відрубали кінцівку.

Василю встановили протез із зображенням герба. І після повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну.

17 вересня він отримав важке поранення біля Костянтинівки Донецької області, і напередодні помер в лікарні.

Василь Пелеш, якому в 2014-му відрубали руку за тризуб, помер після поранення

Василь Пелеш в лікарні (фото: life.pravda.com.ua)

Василь Пелеш, якому в 2014-му відрубали руку за тризуб, помер після поранення

Василь з протезом (facebook.com/muchin.aleksandr)

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Також читайте, що у Львові лікарі врятували 13-річного хлопчика з Лисичанська, у якого уламок снаряда пройшов через легеню.

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