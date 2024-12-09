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Ванна чи душова кабіна? Що більше підійде вашій квартирі: переваги і недоліки обох варіантів

Що краще - душова кабіна чи ванна (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Облаштування ванної кімнати - завдання, яке вимагає зваженого підходу, адже саме тут починається і закінчується наш день. Одним з головних питань, яке виникає при ремонті, є вибір між ванною і душовою кабіною.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає детально, який варіант підходить до яких умов.

Комфорт та зручність

Вибір між комфортом і практичністю - один із головних факторів. Ванна дозволяє створити атмосферу релаксу, тоді як душова кабіна робить акцент на зручності в повсякденному житті.

Ванна:

  • Ідеальний вибір для тих, хто любить розслаблятися в теплій воді з піною чи ароматичними солями.
  • Дає можливість комфортно купати дітей або прати великі речі.
  • Займає більше часу на наповнення водою, що не завжди зручно для швидкого ранкового ритму.
  • Вимагає більше фізичних зусиль для миття стінок і дна.

Душова кабіна:

  • Забезпечує швидкий і зручний процес прийняття душу, що важливо для зайнятих людей.
  • Деякі моделі оснащені додатковими функціями, як гідромасаж чи парова сауна.
  • Не підходить для тих, хто любить тривале розслаблення у воді.
  • Менше місця для дітей чи домашніх улюбленців, яких потрібно мити.

Ванна - більш дорогий, габаритний, але комфортний варіант (фото: Freepik.com)

Економія простору

Обмежений простір часто стає вирішальним фактором у виборі. Тут важливо врахувати, чи дозволяє площа ванної кімнати розмістити обраний варіант без шкоди для зручності.

Ванна:

  • У просторих ванних кімнатах виглядає розкішно і додає затишку.
  • Можна обрати кутову чи компактну модель для економії місця.
  • Забирає більше простору, що може бути критичним для маленьких приміщень.
  • Встановлення може бути складнішим через розміри.

Душова кабіна:

  • Ідеальний варіант для невеликих ванних кімнат - займає мінімум місця.
  • Прозорі дверцята візуально збільшують простір.
  • Вимагає точного планування, щоб вода не потрапляла за межі кабіни.
  • У кутових моделях може бути недостатньо місця для комфортного використання.

Економія води

Сучасні тенденції в екології роблять витрати води важливим критерієм. Для тих, хто дбає про збереження ресурсів, вибір душової кабіни може бути очевидним, хоча ванна має свої переваги.

Ванна:

  • Витрата води залежить від об’єму, але для повного наповнення зазвичай потрібно від 100 до 200 літрів.
  • Дозволяє використовувати воду багаторазово, наприклад, для прання.
  • Витрата води більша, що може збільшити комунальні витрати.
  • Неекономічний варіант для щоденного використання.

Душова кабіна:

  • Забезпечує значну економію води: для короткого душу потрібно лише 20-50 літрів.
  • Більше підходить для екологічного способу життя.
  • Затяжний душ може призвести до перевитрати води.
  • Розбризкування води може потребувати додаткового прибирання.

Душова кабіна допомагає економити воду та час (фото: Freepik.com)

Гігієна та догляд

Чистота у ванній кімнаті має бути максимальною, адже це місце щоденного користування. Догляд за ванною чи душовою кабіною залежить від матеріалів та конструкції.

Ванна:

  • Догляд за ванною простіший, якщо вона виготовлена з якісних матеріалів.
  • Підходить для повноцінного очищення шкіри, коли потрібно полежати у воді.
  • Схильна до утворення нальоту та іржі на емальованих поверхнях.
  • Важко очищувати кути та зливні отвори.

Душова кабіна:

  • Займає менше часу на прибирання завдяки гладким стінкам і склу.
  • Більшість сучасних моделей оснащені антипригарними покриттями для зручного догляду.
  • Можливе утворення плісняви в стиках і гумових ущільнювачах.
  • Скляні дверцята потребують регулярного протирання від розводів.

Вартість та встановлення

Фінансові витрати також впливають на вибір, адже ціна може варіюватися залежно від матеріалів і додаткових функцій. Встановлення обох варіантів вимагає правильного планування.

Ванна:

  • Широкий вибір моделей на будь-який бюджет, від економ-класу до елітних.
  • Легкість встановлення, якщо приміщення дозволяє.
  • Дорожчі моделі можуть вимагати додаткових витрат на обробку та монтаж.

Душова кабіна:

  • Компактні моделі доступні за ціною, а багатофункціональні - дорожчі.
  • Економія на матеріалах для оздоблення підлоги й стін, якщо кабіна закрита.
  • Можливі складнощі з установкою у ванній кімнаті зі складною геометрією.
  • Зламання душових систем чи дверей може потребувати дорогого ремонту.

Раніше ми писали, які 4 рішення в облаштуванні ванної кімнати роблять її незручною та некрасивою.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Bob Vila, Apartment Therapy, Forbes Home.

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