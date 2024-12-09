Ванная или душевая кабина? Что больше подойдет вашей квартире: плюсы и минусы обоих вариантов

Комфорт и удобство

Выбор между комфортом и практичностью - один из главных факторов. Ванна позволяет создать атмосферу релакса, в то время как душевая кабина делает акцент на удобстве в повседневной жизни.

Ванна:

Идеальный выбор для любителей расслабляться в теплой воде с пеной или ароматическими солями.

Дает возможность комфортно купать детей или стирать большие вещи.

Занимает больше времени на наполнение водой, что не всегда удобно для быстрого утреннего ритма.

Требует больше физических усилий для мытья стенок и дна.

Душевая кабина:

Обеспечивает быстрый и удобный процесс принятия душа, что важно для занятых людей.

Некоторые модели оснащены дополнительными функциями, как гидромассаж или паровая сауна.

Не подходит для тех, кто любит продолжительное расслабление в воде.

Меньше места для детей или домашних питомцев, которых нужно мыть.

Ванная - более дорогой, габаритный, но комфортный вариант (фото: Freepik.com)

Экономия пространства

Ограниченное пространство часто становится решающим фактором в выборе. Здесь важно учесть, позволяет ли площадь ванной комнаты разместить выбранный вариант без ущерба для удобства.

Ванна:

В просторных ванных комнатах смотрится роскошно и придает уют.

Можно выбрать угловую или компактную модель для экономии места.

Убирает больше пространства, что может быть критическим для маленьких помещений.

Установка может быть более сложной из-за размеров.

Душевая кабина:

Идеальный вариант для небольших ванных комнат - занимает минимум места.

Прозрачная дверца зрительно увеличивает пространство.

Требует точной планировки, чтобы вода не попадала за пределы кабины.

В угловых моделях может быть недостаточно места для удобного использования.

Экономия воды

Современные тенденции в экологии делают расход воды важным критерием. Для тех, кто работает на сохранение ресурсов, выбор душевой кабины может быть очевидным, хотя ванна имеет свои преимущества.

Ванна:

Расход воды зависит от объема, но для полного заполнения обычно требуется от 100 до 200 л.

Позволяет использовать воду многократно, например, для стирки.

Расход воды больше, что может увеличить коммунальные расходы.

Неэкономичный вариант для повседневного использования.

Душевая кабина:

Обеспечивает значительную экономию воды: для короткого душа требуется всего 20-50 литров.

Больше подходит для экологичного образа жизни.

Затяжной душ может привести к перерасходу воды.

Разбрызгивание воды может потребовать дополнительной уборки.

Душевая кабина помогает экономить воду и время (фото: Freepik.com)

Гигиена и уход

Чистота в ванной комнате должна быть максимальной, ведь это место ежедневного использования. Уход за ванной или душевой кабиной зависит от материалов и конструкции.

Ванна:

Уход за ванной более простой, если она изготовлена из качественных материалов.

Подходит для полноценного очищения кожи, когда нужно полежать в воде.

Подвержена образованию налета и ржавчины на эмалированных поверхностях.

Трудно очищать углы и сливные отверстия.

Душевая кабина:

Занимает меньше времени на уборку благодаря гладким стенкам и стеклу.

Большинство современных моделей оснащены антипригарными покрытиями для удобного ухода.

Возможно образование плесени в стыках и резиновых уплотнителях.

Стеклянные дверцы нуждаются в регулярном протирании от разводов.

Стоимость и установка

Финансовые расходы также влияют на выбор, ведь цена может варьироваться в зависимости от материалов и дополнительных функций. Установка обоих вариантов требует правильной планировки.

Ванна:

Широкий выбор моделей на любой бюджет, от экономкласса до элитных.

Легкость установки, если помещение позволяет.

Более дорогие модели могут потребовать дополнительных затрат на обработку и монтаж.

Душевая кабина: