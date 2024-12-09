RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Ванная или душевая кабина? Что больше подойдет вашей квартире: плюсы и минусы обоих вариантов

Что лучше - душевая кабина или ванна (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Обустройство ванной комнаты - задача, которая требует взвешенного подхода, ведь именно здесь начинается и заканчивается наш день. Одним из главных вопросов, возникающих при ремонте, является выбор между ванной и душевой кабиной.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает подробно, какой вариант подходит к каким условиям.

Комфорт и удобство

Выбор между комфортом и практичностью - один из главных факторов. Ванна позволяет создать атмосферу релакса, в то время как душевая кабина делает акцент на удобстве в повседневной жизни.

Ванна:

  • Идеальный выбор для любителей расслабляться в теплой воде с пеной или ароматическими солями.
  • Дает возможность комфортно купать детей или стирать большие вещи.
  • Занимает больше времени на наполнение водой, что не всегда удобно для быстрого утреннего ритма.
  • Требует больше физических усилий для мытья стенок и дна.

Душевая кабина:

  • Обеспечивает быстрый и удобный процесс принятия душа, что важно для занятых людей.
  • Некоторые модели оснащены дополнительными функциями, как гидромассаж или паровая сауна.
  • Не подходит для тех, кто любит продолжительное расслабление в воде.
  • Меньше места для детей или домашних питомцев, которых нужно мыть.

Ванная - более дорогой, габаритный, но комфортный вариант (фото: Freepik.com)

Экономия пространства

Ограниченное пространство часто становится решающим фактором в выборе. Здесь важно учесть, позволяет ли площадь ванной комнаты разместить выбранный вариант без ущерба для удобства.

Ванна:

  • В просторных ванных комнатах смотрится роскошно и придает уют.
  • Можно выбрать угловую или компактную модель для экономии места.
  • Убирает больше пространства, что может быть критическим для маленьких помещений.
  • Установка может быть более сложной из-за размеров.

Душевая кабина:

  • Идеальный вариант для небольших ванных комнат - занимает минимум места.
  • Прозрачная дверца зрительно увеличивает пространство.
  • Требует точной планировки, чтобы вода не попадала за пределы кабины.
  • В угловых моделях может быть недостаточно места для удобного использования.

Экономия воды

Современные тенденции в экологии делают расход воды важным критерием. Для тех, кто работает на сохранение ресурсов, выбор душевой кабины может быть очевидным, хотя ванна имеет свои преимущества.

Ванна:

  • Расход воды зависит от объема, но для полного заполнения обычно требуется от 100 до 200 л.
  • Позволяет использовать воду многократно, например, для стирки.
  • Расход воды больше, что может увеличить коммунальные расходы.
  • Неэкономичный вариант для повседневного использования.

Душевая кабина:

  • Обеспечивает значительную экономию воды: для короткого душа требуется всего 20-50 литров.
  • Больше подходит для экологичного образа жизни.
  • Затяжной душ может привести к перерасходу воды.
  • Разбрызгивание воды может потребовать дополнительной уборки.

Душевая кабина помогает экономить воду и время (фото: Freepik.com)

Гигиена и уход

Чистота в ванной комнате должна быть максимальной, ведь это место ежедневного использования. Уход за ванной или душевой кабиной зависит от материалов и конструкции.

Ванна:

  • Уход за ванной более простой, если она изготовлена из качественных материалов.
  • Подходит для полноценного очищения кожи, когда нужно полежать в воде.
  • Подвержена образованию налета и ржавчины на эмалированных поверхностях.
  • Трудно очищать углы и сливные отверстия.

Душевая кабина:

  • Занимает меньше времени на уборку благодаря гладким стенкам и стеклу.
  • Большинство современных моделей оснащены антипригарными покрытиями для удобного ухода.
  • Возможно образование плесени в стыках и резиновых уплотнителях.
  • Стеклянные дверцы нуждаются в регулярном протирании от разводов.

Стоимость и установка

Финансовые расходы также влияют на выбор, ведь цена может варьироваться в зависимости от материалов и дополнительных функций. Установка обоих вариантов требует правильной планировки.

Ванна:

  • Широкий выбор моделей на любой бюджет, от экономкласса до элитных.
  • Легкость установки, если помещение позволяет.
  • Более дорогие модели могут потребовать дополнительных затрат на обработку и монтаж.

Душевая кабина:

  • Компактные модели доступны по цене, а многофункциональные - более дорогие.
  • Экономия на отделочных материалах пола и стен, если кабина закрыта.
  • Возможны сложности с установкой в ванной комнате со сложной геометрией.
  • Поломка душевых систем или дверей может потребовать дорогостоящего ремонта.

Раньше мы писали, какие четыре решения в обустройстве ванной комнаты делают ее неудобной и некрасивой.

Читайте также, как коврик в ванной может привести к проблемам с кожей ног.

При написании материала были использованы источники: издания Bob Vila, Apartment Therapy, Forbes Home.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДушВаннаяВанная комната