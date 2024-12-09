Ванна чи душова кабіна? Що більше підійде вашій квартирі: переваги і недоліки обох варіантів

Облаштування ванної кімнати - завдання, яке вимагає зваженого підходу, адже саме тут починається і закінчується наш день. Одним з головних питань, яке виникає при ремонті, є вибір між ванною і душовою кабіною.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає детально, який варіант підходить до яких умов.

Комфорт та зручність

Вибір між комфортом і практичністю - один із головних факторів. Ванна дозволяє створити атмосферу релаксу, тоді як душова кабіна робить акцент на зручності в повсякденному житті.

Ванна:

Ідеальний вибір для тих, хто любить розслаблятися в теплій воді з піною чи ароматичними солями.

Дає можливість комфортно купати дітей або прати великі речі.

Займає більше часу на наповнення водою, що не завжди зручно для швидкого ранкового ритму.

Вимагає більше фізичних зусиль для миття стінок і дна.

Душова кабіна:

Забезпечує швидкий і зручний процес прийняття душу, що важливо для зайнятих людей.

Деякі моделі оснащені додатковими функціями, як гідромасаж чи парова сауна.

Не підходить для тих, хто любить тривале розслаблення у воді.

Менше місця для дітей чи домашніх улюбленців, яких потрібно мити.

Ванна - більш дорогий, габаритний, але комфортний варіант (фото: Freepik.com)

Економія простору

Обмежений простір часто стає вирішальним фактором у виборі. Тут важливо врахувати, чи дозволяє площа ванної кімнати розмістити обраний варіант без шкоди для зручності.

Ванна:

У просторих ванних кімнатах виглядає розкішно і додає затишку.

Можна обрати кутову чи компактну модель для економії місця.

Забирає більше простору, що може бути критичним для маленьких приміщень.

Встановлення може бути складнішим через розміри.

Душова кабіна:

Ідеальний варіант для невеликих ванних кімнат - займає мінімум місця.

Прозорі дверцята візуально збільшують простір.

Вимагає точного планування, щоб вода не потрапляла за межі кабіни.

У кутових моделях може бути недостатньо місця для комфортного використання.

Економія води

Сучасні тенденції в екології роблять витрати води важливим критерієм. Для тих, хто дбає про збереження ресурсів, вибір душової кабіни може бути очевидним, хоча ванна має свої переваги.

Ванна:

Витрата води залежить від об’єму, але для повного наповнення зазвичай потрібно від 100 до 200 літрів.

Дозволяє використовувати воду багаторазово, наприклад, для прання.

Витрата води більша, що може збільшити комунальні витрати.

Неекономічний варіант для щоденного використання.

Душова кабіна:

Забезпечує значну економію води: для короткого душу потрібно лише 20-50 літрів.

Більше підходить для екологічного способу життя.

Затяжний душ може призвести до перевитрати води.

Розбризкування води може потребувати додаткового прибирання.

Душова кабіна допомагає економити воду та час (фото: Freepik.com)

Гігієна та догляд

Чистота у ванній кімнаті має бути максимальною, адже це місце щоденного користування. Догляд за ванною чи душовою кабіною залежить від матеріалів та конструкції.

Ванна:

Догляд за ванною простіший, якщо вона виготовлена з якісних матеріалів.

Підходить для повноцінного очищення шкіри, коли потрібно полежати у воді.

Схильна до утворення нальоту та іржі на емальованих поверхнях.

Важко очищувати кути та зливні отвори.

Душова кабіна:

Займає менше часу на прибирання завдяки гладким стінкам і склу.

Більшість сучасних моделей оснащені антипригарними покриттями для зручного догляду.

Можливе утворення плісняви в стиках і гумових ущільнювачах.

Скляні дверцята потребують регулярного протирання від розводів.

Вартість та встановлення

Фінансові витрати також впливають на вибір, адже ціна може варіюватися залежно від матеріалів і додаткових функцій. Встановлення обох варіантів вимагає правильного планування.

Ванна:

Широкий вибір моделей на будь-який бюджет, від економ-класу до елітних.

Легкість встановлення, якщо приміщення дозволяє.

Дорожчі моделі можуть вимагати додаткових витрат на обробку та монтаж.

Душова кабіна: