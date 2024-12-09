Ванна чи душова кабіна? Що більше підійде вашій квартирі: переваги і недоліки обох варіантів
Облаштування ванної кімнати - завдання, яке вимагає зваженого підходу, адже саме тут починається і закінчується наш день. Одним з головних питань, яке виникає при ремонті, є вибір між ванною і душовою кабіною.
РБК-Україна (проект Styler) розглядає детально, який варіант підходить до яких умов.
Комфорт та зручність
Вибір між комфортом і практичністю - один із головних факторів. Ванна дозволяє створити атмосферу релаксу, тоді як душова кабіна робить акцент на зручності в повсякденному житті.
Ванна:
- Ідеальний вибір для тих, хто любить розслаблятися в теплій воді з піною чи ароматичними солями.
- Дає можливість комфортно купати дітей або прати великі речі.
- Займає більше часу на наповнення водою, що не завжди зручно для швидкого ранкового ритму.
- Вимагає більше фізичних зусиль для миття стінок і дна.
Душова кабіна:
- Забезпечує швидкий і зручний процес прийняття душу, що важливо для зайнятих людей.
- Деякі моделі оснащені додатковими функціями, як гідромасаж чи парова сауна.
- Не підходить для тих, хто любить тривале розслаблення у воді.
- Менше місця для дітей чи домашніх улюбленців, яких потрібно мити.
Ванна - більш дорогий, габаритний, але комфортний варіант (фото: Freepik.com)
Економія простору
Обмежений простір часто стає вирішальним фактором у виборі. Тут важливо врахувати, чи дозволяє площа ванної кімнати розмістити обраний варіант без шкоди для зручності.
Ванна:
- У просторих ванних кімнатах виглядає розкішно і додає затишку.
- Можна обрати кутову чи компактну модель для економії місця.
- Забирає більше простору, що може бути критичним для маленьких приміщень.
- Встановлення може бути складнішим через розміри.
Душова кабіна:
- Ідеальний варіант для невеликих ванних кімнат - займає мінімум місця.
- Прозорі дверцята візуально збільшують простір.
- Вимагає точного планування, щоб вода не потрапляла за межі кабіни.
- У кутових моделях може бути недостатньо місця для комфортного використання.
Економія води
Сучасні тенденції в екології роблять витрати води важливим критерієм. Для тих, хто дбає про збереження ресурсів, вибір душової кабіни може бути очевидним, хоча ванна має свої переваги.
Ванна:
- Витрата води залежить від об’єму, але для повного наповнення зазвичай потрібно від 100 до 200 літрів.
- Дозволяє використовувати воду багаторазово, наприклад, для прання.
- Витрата води більша, що може збільшити комунальні витрати.
- Неекономічний варіант для щоденного використання.
Душова кабіна:
- Забезпечує значну економію води: для короткого душу потрібно лише 20-50 літрів.
- Більше підходить для екологічного способу життя.
- Затяжний душ може призвести до перевитрати води.
- Розбризкування води може потребувати додаткового прибирання.
Душова кабіна допомагає економити воду та час (фото: Freepik.com)
Гігієна та догляд
Чистота у ванній кімнаті має бути максимальною, адже це місце щоденного користування. Догляд за ванною чи душовою кабіною залежить від матеріалів та конструкції.
Ванна:
- Догляд за ванною простіший, якщо вона виготовлена з якісних матеріалів.
- Підходить для повноцінного очищення шкіри, коли потрібно полежати у воді.
- Схильна до утворення нальоту та іржі на емальованих поверхнях.
- Важко очищувати кути та зливні отвори.
Душова кабіна:
- Займає менше часу на прибирання завдяки гладким стінкам і склу.
- Більшість сучасних моделей оснащені антипригарними покриттями для зручного догляду.
- Можливе утворення плісняви в стиках і гумових ущільнювачах.
- Скляні дверцята потребують регулярного протирання від розводів.
Вартість та встановлення
Фінансові витрати також впливають на вибір, адже ціна може варіюватися залежно від матеріалів і додаткових функцій. Встановлення обох варіантів вимагає правильного планування.
Ванна:
- Широкий вибір моделей на будь-який бюджет, від економ-класу до елітних.
- Легкість встановлення, якщо приміщення дозволяє.
- Дорожчі моделі можуть вимагати додаткових витрат на обробку та монтаж.
Душова кабіна:
- Компактні моделі доступні за ціною, а багатофункціональні - дорожчі.
- Економія на матеріалах для оздоблення підлоги й стін, якщо кабіна закрита.
- Можливі складнощі з установкою у ванній кімнаті зі складною геометрією.
- Зламання душових систем чи дверей може потребувати дорогого ремонту.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Bob Vila, Apartment Therapy, Forbes Home.