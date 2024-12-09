Ванная или душевая кабина? Что больше подойдет вашей квартире: плюсы и минусы обоих вариантов
Обустройство ванной комнаты - задача, которая требует взвешенного подхода, ведь именно здесь начинается и заканчивается наш день. Одним из главных вопросов, возникающих при ремонте, является выбор между ванной и душевой кабиной.
РБК-Украина (проект Styler) рассматривает подробно, какой вариант подходит к каким условиям.
Комфорт и удобство
Выбор между комфортом и практичностью - один из главных факторов. Ванна позволяет создать атмосферу релакса, в то время как душевая кабина делает акцент на удобстве в повседневной жизни.
Ванна:
- Идеальный выбор для любителей расслабляться в теплой воде с пеной или ароматическими солями.
- Дает возможность комфортно купать детей или стирать большие вещи.
- Занимает больше времени на наполнение водой, что не всегда удобно для быстрого утреннего ритма.
- Требует больше физических усилий для мытья стенок и дна.
Душевая кабина:
- Обеспечивает быстрый и удобный процесс принятия душа, что важно для занятых людей.
- Некоторые модели оснащены дополнительными функциями, как гидромассаж или паровая сауна.
- Не подходит для тех, кто любит продолжительное расслабление в воде.
- Меньше места для детей или домашних питомцев, которых нужно мыть.
Ванная - более дорогой, габаритный, но комфортный вариант (фото: Freepik.com)
Экономия пространства
Ограниченное пространство часто становится решающим фактором в выборе. Здесь важно учесть, позволяет ли площадь ванной комнаты разместить выбранный вариант без ущерба для удобства.
Ванна:
- В просторных ванных комнатах смотрится роскошно и придает уют.
- Можно выбрать угловую или компактную модель для экономии места.
- Убирает больше пространства, что может быть критическим для маленьких помещений.
- Установка может быть более сложной из-за размеров.
Душевая кабина:
- Идеальный вариант для небольших ванных комнат - занимает минимум места.
- Прозрачная дверца зрительно увеличивает пространство.
- Требует точной планировки, чтобы вода не попадала за пределы кабины.
- В угловых моделях может быть недостаточно места для удобного использования.
Экономия воды
Современные тенденции в экологии делают расход воды важным критерием. Для тех, кто работает на сохранение ресурсов, выбор душевой кабины может быть очевидным, хотя ванна имеет свои преимущества.
Ванна:
- Расход воды зависит от объема, но для полного заполнения обычно требуется от 100 до 200 л.
- Позволяет использовать воду многократно, например, для стирки.
- Расход воды больше, что может увеличить коммунальные расходы.
- Неэкономичный вариант для повседневного использования.
Душевая кабина:
- Обеспечивает значительную экономию воды: для короткого душа требуется всего 20-50 литров.
- Больше подходит для экологичного образа жизни.
- Затяжной душ может привести к перерасходу воды.
- Разбрызгивание воды может потребовать дополнительной уборки.
Душевая кабина помогает экономить воду и время (фото: Freepik.com)
Гигиена и уход
Чистота в ванной комнате должна быть максимальной, ведь это место ежедневного использования. Уход за ванной или душевой кабиной зависит от материалов и конструкции.
Ванна:
- Уход за ванной более простой, если она изготовлена из качественных материалов.
- Подходит для полноценного очищения кожи, когда нужно полежать в воде.
- Подвержена образованию налета и ржавчины на эмалированных поверхностях.
- Трудно очищать углы и сливные отверстия.
Душевая кабина:
- Занимает меньше времени на уборку благодаря гладким стенкам и стеклу.
- Большинство современных моделей оснащены антипригарными покрытиями для удобного ухода.
- Возможно образование плесени в стыках и резиновых уплотнителях.
- Стеклянные дверцы нуждаются в регулярном протирании от разводов.
Стоимость и установка
Финансовые расходы также влияют на выбор, ведь цена может варьироваться в зависимости от материалов и дополнительных функций. Установка обоих вариантов требует правильной планировки.
Ванна:
- Широкий выбор моделей на любой бюджет, от экономкласса до элитных.
- Легкость установки, если помещение позволяет.
- Более дорогие модели могут потребовать дополнительных затрат на обработку и монтаж.
Душевая кабина:
- Компактные модели доступны по цене, а многофункциональные - более дорогие.
- Экономия на отделочных материалах пола и стен, если кабина закрыта.
- Возможны сложности с установкой в ванной комнате со сложной геометрией.
- Поломка душевых систем или дверей может потребовать дорогостоящего ремонта.
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При написании материала были использованы источники: издания Bob Vila, Apartment Therapy, Forbes Home.