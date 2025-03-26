Ваші стосунки приречені, якщо ви відповіли "так" хоча б на одне з цих 7 запитань

Вам доводиться прикидатися іншим, щоб вас приймали?

За словами експерта, якщо ви не можете бути собою, бо боїтеся осуду, критики чи байдужості - це не любов, а гра в чужий сценарій.

"Вічно носити маску в стосунках неможливо, і рано чи пізно це вибухне", - попереджає він.

Ви відчуваєте себе емоційно виснаженими після спілкування з партнером?

Стосунки мають заряджати, а не забирати останні сили. Якщо після кожної розмови ви ніби пробігли марафон, а сварки стали вашим щоденним тренуванням - це не кохання, а токсична залежність.

Вам страшно висловити свою думку чи сказати "ні"?

Здорові стосунки будуються на взаємоповазі, а не на страху.

"Якщо кожна розмова - це гра в мінне поле, де ви боїтеся випадково підірвати емоції партнера, задумайтеся: це кохання чи контроль?" - каже коуч.

Ви більше не бачите спільного майбутнього?

Якщо думки про спільне життя викликають у вас більше тривоги, ніж радості, і ви не можете уявити цього партнера поруч через 5-10 років - можливо, його там і не має бути.

Ви не відчуваєте поваги з його/її боку?

Без поваги немає ні кохання, ні довіри. Якщо вас постійно знецінюють, критикують, висміюють або ставляться зверхньо - це не партнерство, а стосунки жертви й кривдника.

Ви намагаєтеся "полагодити" партнера?

Якщо ваші стосунки схожі на ремонт старого автомобіля - постійні виправлення, терпіння і спроби "підкрутити гайки" - зупиніться.

"Люди змінюються тільки тоді, коли самі цього хочуть", - нагадує фахівець.

Ви більше не щасливі разом?

Головний маркер - відчуття щастя. Якщо ви залишаєтеся в цих стосунках лише через страх самотності, звичку чи почуття обов’язку - це вже не про любов.

Що робити, якщо відповіли "так"?

"Перший крок - визнати проблему. Другий - зрозуміти, чи можна її вирішити. І якщо ваші стосунки справді ведуть у нікуди, можливо, варто знайти в собі сили піти. Ви заслуговуєте на кохання, яке не змушує вас сумніватися у собі щодня", - резюмує Віталій Курсік.

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