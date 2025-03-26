Ваши отношения обречены, если вы ответили "да" хотя бы на один из этих 7 вопросов

Некоторые проблемы в отношениях можно решить - разговорами, компромиссами, работой над собой. Но есть моменты, которые сигнализируют: это уже не исправить, пора уходить. Отвечайте честно. Если хотя бы одно "да" - ваши отношения, скорее всего, обречены.
Какие вопросы стоит себе задать, чтобы понять, есть ли шанс на будущее у ваших отношений, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
По словам эксперта, если вы не можете быть собой, потому что боитесь осуждения, критики или равнодушия - это не любовь, а игра в чужой сценарий.
"Вечно носить маску в отношениях невозможно, и рано или поздно это взорвется", - предупреждает он.
Отношения должны заряжать, а не забирать последние силы. Если после каждого разговора вы будто пробежали марафон, а ссоры стали вашей ежедневной тренировкой - это не любовь, а токсическая зависимость.
Здоровые отношения строятся на взаимоуважении, а не на страхе.
"Если каждый разговор - это игра в минное поле, где вы боитесь случайно взорвать эмоции партнера, задумайтесь: это любовь или контроль?" - говорит коуч.
Если мысли о совместной жизни вызывают у вас больше тревоги, чем радости, и вы не можете представить этого партнёра рядом через 5-10 лет - возможно, его там и не должно быть.
Без уважения нет ни любви, ни доверия. Если вас постоянно обесценивают, критикуют, высмеивают или относятся свысока - это не партнерство, а отношения жертвы и обидчика.
Если ваши отношения похожи на ремонт старого автомобиля - постоянные исправления, терпение и попытки "подкрутить гайки" - остановитесь.
"Люди меняются только тогда, когда сами этого хотят", - напоминает специалист.
Главный маркер - ощущение счастья. Если вы остаётесь в этих отношениях только из-за страха одиночества, привычки или чувства долга - это уже не про любовь.
"Первый шаг - признать проблему. Второй - понять, можно ли ее решить. И если ваши отношения действительно ведут в никуда, возможно, стоит найти в себе силы уйти. Вы заслуживаете любви, которая не заставляет вас сомневаться в себе каждый день", - резюмирует Виталий Курсик.
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