Ваши отношения обречены, если вы ответили "да" хотя бы на один из этих 7 вопросов

Вам приходится притворяться другим, чтобы вас принимали?

По словам эксперта, если вы не можете быть собой, потому что боитесь осуждения, критики или равнодушия - это не любовь, а игра в чужой сценарий.

"Вечно носить маску в отношениях невозможно, и рано или поздно это взорвется", - предупреждает он.

Вы чувствуете себя эмоционально истощенными после общения с партнером?

Отношения должны заряжать, а не забирать последние силы. Если после каждого разговора вы будто пробежали марафон, а ссоры стали вашей ежедневной тренировкой - это не любовь, а токсическая зависимость.

Вам страшно высказать свое мнение или сказать "нет"?

Здоровые отношения строятся на взаимоуважении, а не на страхе.

"Если каждый разговор - это игра в минное поле, где вы боитесь случайно взорвать эмоции партнера, задумайтесь: это любовь или контроль?" - говорит коуч.

Вы больше не видите совместного будущего?

Если мысли о совместной жизни вызывают у вас больше тревоги, чем радости, и вы не можете представить этого партнёра рядом через 5-10 лет - возможно, его там и не должно быть.

Вы не чувствуете уважения с его/ее стороны?

Без уважения нет ни любви, ни доверия. Если вас постоянно обесценивают, критикуют, высмеивают или относятся свысока - это не партнерство, а отношения жертвы и обидчика.

Вы пытаетесь "починить" партнера?

Если ваши отношения похожи на ремонт старого автомобиля - постоянные исправления, терпение и попытки "подкрутить гайки" - остановитесь.

"Люди меняются только тогда, когда сами этого хотят", - напоминает специалист.

Вы больше не счастливы вместе?

Главный маркер - ощущение счастья. Если вы остаётесь в этих отношениях только из-за страха одиночества, привычки или чувства долга - это уже не про любовь.

Что делать, если ответили "да"?

"Первый шаг - признать проблему. Второй - понять, можно ли ее решить. И если ваши отношения действительно ведут в никуда, возможно, стоит найти в себе силы уйти. Вы заслуживаете любви, которая не заставляет вас сомневаться в себе каждый день", - резюмирует Виталий Курсик.

Вас может заинтересовать: