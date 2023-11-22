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Ваші кімнатні рослини загинуть узимку, якщо ви не зробите одну річ

Середа 22 листопада 2023 16:50
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Ваші кімнатні рослини загинуть узимку, якщо ви не зробите одну річ Фото: Кімнатні рослини потребують догляду взимку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кімнатні рослини, що вимагають мінімального догляду, можуть постраждати в холодні місяці, будь то коренева гниль через надмірне поливання, нестачу сонячного світла або неправильні температури і сухе повітря від радіаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Що потрібно зробити з рослинами перед зимою

Потрібно пам'ятати одну просту річ, щоб дати вашим рослинам найкращі шанси на виживання.

"Хоча опалення зберігає нам тепло та затишок, воно може завдати шкоди нашим дорогим кімнатним рослинам", - розповів експерт Кріс Боннетт.

Сухе, нагріте повітря може висушити ваші рослини.

"Це не означає, що вам слід уникати використання опалення, просто важливо бути більш пильним у догляді за рослинами та створити комфортне середовище для кімнатних рослин, щоб вони могли процвітати взимку", - зазначив експерт у саду.

Вам потрібно знайти місця в будинку, де рослини будуть віддалені від джерел тепла, але при цьому зберігати безпечну відстань від вікон, щоб захистити їх від холодних протягів.

У цьому допоможе зволожувач повітря або перенесення рослин у ванну, коли ви приймаєте гарячу ванну чи душ.

Це поради Кріса, які допоможуть вашим рослинам краще перезимувати.

Важливі поради щодо догляду за рослинами

Регулярно перевіряйте вологість ґрунту та поливайте, коли верхній шар висихає.

Опалення в приміщенні може висушити рослини і ґрунт швидше, ніж зазвичай. Тримайте рослини подалі від холодних протягів із вікон або дверей, оскільки це завдасть шкоди здоров'ю вашої рослини.

Раніше ми писали про важливий моментдля догляду за кімнатними рослинами взимку.

До речі, ніколи не робіть цього з зимовими орхідеями, інакше вони загинуть.

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